陕西土壤污染状况好于全国 土壤环境风险主要在这些地区

西部网讯（记者 鄢山宇）2月27日，陕西省环保厅举行新闻发布会，通报2017年全省土壤污染防治工作进展情况。记者从会上了解到，我省土壤环境安全总体良好，全省土壤环境风险主要来自于陕南地区铅锌矿区尾矿库以及冶炼废渣、宝鸡凤县和凤翔县铅锌开采及冶炼、潼关县黄金采选、渭南市钼矿采选等造成的重金属污染，以及关中地区粮农生产带来的化肥农药畜禽粪便造成的面源污染、陕北地区油气开采带来的油泥污染等。

陕西土壤污染状况好于全国总的情况

2017年是陕西全面实施土壤污染防治工作的第一年，据省环境保护厅固管处处长张阿萍介绍，按照“预防为主、保护优先、风险管控”的原则，陕西开展了土壤污染状况详查，强化土壤污染源头监管，突出重点区域、行业污染防治，目前全省土壤污染防治工作年度目标任务全部完成，土壤环境安全总体良好。

“目前全省的土壤污染状况详查工作正在进行，按照国家的安排，今年底完成农用地污染状况详查，2020年底完成重点行业企业用地污染状况调查，详查结果国家统一向社会进行公布。”据张阿萍介绍，根据国家目前已公布的土壤污染调查数据，全国土壤总的超标率为16.1%，我省的土壤污染状况要比全国总的情况好一些。

记者从会上了解到，目前我省土壤环境风险主要来自于陕南地区铅锌矿区尾矿库以及冶炼废渣、宝鸡凤县和凤翔县铅锌开采及冶炼、潼关县黄金采选、渭南市钼矿采选等造成的重金属污染，以及关中地区粮农生产带来的化肥农药畜禽粪便造成的面源污染、陕北地区油气开采带来的油泥污染等。

13个矿产开发利用县执行特别排放限值

2017年11月13日，《陕西省人民政府关于在矿产资源开发利用集中的县（区）执行重点污染物特别排放限值的公告》正式发布后，确定了鄠邑区等13个矿产资源开发利用集中县（区）的特别排放限值标准，下达了各市（区）重点重金属污染物排放量削减指标，年度削减任务全部完成。

“对于新建企业要求从标准发布之日起立即执行，对现有企业给予了约两年的过渡期，于2019年10月1日起执行，目的是给这部分企业预留必要的进行工艺技术升级改造必的时间。”在张阿萍看来，执行特别排放限值，一方面降低区域内污染物排放总量和排放强度，另一方面也可以发挥环保倒逼转型和技术引导作用，优化矿产资源开发利用集中的县（区）产业结构，促进产业绿色，确保现有土壤环境质量。

陕西录入疑似污染地块82块 发现疑似污染土地可拨打12369举报

根据规定，疑似污染地块，是指从事过有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动，以及从事过危险废物贮存、利用、处置活动的用地。按照国家技术规范确认超过有关土壤环境标准的疑似污染地块，称为污染地块。

“2017年我们开展全省重点行业疑似污染地块排查，建立了重点行业企业污染地块名录目，录入疑似污染地块82块。其中，西安市建立了污染地块名录，确定西安西化氯碱化工有限责任公司原666农药生产车间为污染地块，目前风险管控措施正在进行。”据张阿萍介绍，今年陕西将建立污染地块动态清单和联动监管机制，推动开展疑似污染地块环境调查评估，强化污染地块风险管控及修复治理，实施建设用地准入管理。

村民和市民看到有疑似污染的土地地块该怎么做呢？记者了解到，如果有网友发现有疑似污染的土地地块，可拨打环境保护举报热线电话12369进行反映，或通过陕西省环保厅网站进行网上举报。

编辑： 张娟