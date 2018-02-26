戊戌(2018)年清明公祭轩辕黄帝活动第二次筹备工作会议召开

戊戌（2018）年清明公祭轩辕黄帝活动第二次筹备工作会议在西安召开。

西部网讯(记者 秦振)2月26日下午，陕西省委常委、常务副省长梁桂主持召开会议，研究推进戊戌（2018）年清明公祭轩辕黄帝活动筹备工作，协调解决有关问题。

在听取筹备工作情况汇报后，梁桂指出，黄帝陵是中华民族共有的精神家园，清明公祭轩辕黄帝活动，是落实习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观的重要内容。

他强调，要提高站位，坚持打造“中华文明精神标识”文化品牌，推动传统文化创造性转化和创新性发展，引领陕西优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化走向新高地、书写新作为。要抓住关键，围绕公祭大典、宣传报道、邀请接待、安全保障等环节精研细琢，确保公祭活动办出新特色新亮点新水平。要对标任务，加强协助，以更实的作风、更高的标准、更严的要求，共同推进各项筹备工作有序开展，使公祭活动成为弘扬中华文化、彰显文化自信、共建民族精神家园的盛典。

编辑： 钟莹