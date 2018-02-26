又是一年开学季，你是怎么帮孩子挑辅导书的？
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》）距离中小学开学可只有四五天时间了，有些学生和家长，已经开始了开学前的准备工作，比如选购辅导书。在这一点上，作为家长，那可是花钱完全不考虑价格。
学生：“买了一些词典。”
家长：“孩子要书多少钱都给花，虽然花了两百多，但是还很开心。”
记者在书店看到，有些家长给孩子买书真的是看都不看，抽一本一摞抱走。
跟家长大批量选购不同，学生自己来挑选，则有针对性得多。
学生：“挑的数学辅导书，希望在我的预算内，题尽量挑好一点的。”
在书店，记者刚好碰到一位专程来了解市面上教辅材料变化的数学老师，他对教辅是怎么看的呢？
选购教辅的数学老师：“没有多大变化，近几年中考题型还是比较固定的，每个人都有自己适合的，不是说非得有多少本，可能有些学生课堂上吸收特别好，就要选拔高一点的，有些学生可能课堂上45分钟集中不了那么长时间，可能有那么一两个版块吃不透，就需要基础性加强。”
听到没有，可不能只看数量，不看孩子的实际情况。选购教辅书，还是要因人而异，更有针对性，买得太多，那可是也会压力山大啊！
编辑： 王瑜
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