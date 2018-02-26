小伙从北京徒步去西藏 暂时停靠西安打工攒路费

小伙从北京徒步去西藏，西安暂时停靠打工攒路费。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》） 过年期间，水果超市生意火爆，招几个临时工很正常，但只干二十天，工资结算按照老员工的待遇，领导还专门给他放假旅行，这是什么人才能享受的待遇？
他叫曹志刚，就是那个享受特殊待遇的临时工，说起志刚来水果店打工的原因，这还得从二十天前说起。
水果店的老板回忆第一次见到曹志刚的情景：“当时他背着行囊，上面插了个旗子，在门口一边走一边直播，因为我们没见过路上直播的，就过去看了一下，他就在跟粉丝互动，旗子上面写着北京徒步去西藏，然后他就过来问我们这招不招临时工，说他想挣点路费。”
今年26岁的曹志刚，两年前刚刚退伍，说起徒步去西藏的原因，曹志刚回答说，前往纯净圣地是他的梦想。49天前跟父母商量后终于开启了这次旅程，从北京出发，经过了河北省、山西省、河南省，而陕西是他的第四站。
20天的工作日已满，今天曹志刚又开始出发，前往西藏行的下一站四川成都。
编辑： 王瑜
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