男子从十米高煤渣场顶棚摔下，导致全身多处骨折。

西部网讯（陕西广播电视台《第一新闻》记者 杨苏剑 王喜民） 2月21日，西安市鄠邑区的张笑干完最后一天活准备回家过年的时候突发意外，从一个正在建设的煤渣场的十米高顶棚意外摔下。

据记者了解到，张笑今年三十岁，年前跟着村里的包工头去这个煤渣场建设厂房，发生了意外。

伤者工友：“当时人在房顶打瓦呢，在煤渣场不是有个大棚嘛，盖了个钢构棚，打瓦的时候，把北边打完了，打南边的时候打到第二间，没有钉子了，叫张笑去取钉子，取钉子把安全带解了，取钉子的时候，人踩在板子上踩空了，那块板没打钉子，就从上面摔下来。”

从顶棚摔下后，导致张笑全身多处骨折，下颌骨完全粉碎，下颌牙齿全部掉光，鼻子、头部、左臂粉碎性骨折，肋骨断了三根，目前正在陕西省人民医院的ICU进行抢救。

伤者张笑的姐姐：“我们在村里组织了三十多个人献血，献了一万多毫升的血。”

今天，记者来到陕西省人民医院见到了张笑的家属。据了解，张笑有两个孩子，小一点的孩子才五个月大，他的媳妇和父母在听到这个事情后，都先后病倒。据家属反映，在事发之后，除了包工头拿了几万块钱进行应急之外，煤渣场的老板一直没有出面，也没有垫付任何的医药费用。目前，全家已经花了二十多万的医药费。

随后，记者也是联系上了带着张笑打工的包工头和煤渣场的老板，两个人都表示正在积极地为张笑筹款。带着张笑打工的包工头表示，之前自己已经垫付了几万块钱的医药费。

包工头：“这老板之前答应的都挺好的，说什么时候去医院拿点钱，但到现在也没兑现。”

煤渣场叶老板：“确实我已经把所有的朋友的钱都借了，为了弄这个厂子，我把所有朋友的钱都借了，甚至外面私人贷款也借了，借了很多。不是我不担责任，昨天家属来我也说了，不是我不担这个责任，大年十五之前我给他弄来钱。”

这起安全责任事故发生后，鄠邑区的相关职能部门是否已经介入，伤者后续的治疗费用是否会有着落。随后记者致电鄠邑区委宣传部，对方表示已展开调查。

发生这样的事情，对张笑一家已是不小的打击。张笑一天的治疗费用大约是一万多元，这个本不富裕的家庭已经是捉襟见肘。家属也希望能够有好心人可以帮帮他们，让张笑度过难关。

编辑： 王瑜