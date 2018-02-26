广场小池塘成了“聚宝盆”，3天捞出3辆共享单车。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王威） 广场里有个小池塘能让过往的行人感觉特别惬意舒服，可池塘里要是有了些莫名其妙的东西，忙坏的可就是环卫工人。
共享单车的出现极大方便了广大市民的生活，可最近几天，长安区的环卫工人杨师傅却是为共享单车操碎了心，因为这单车出现的地点不在路边，而是在西长安街北侧长安法治文化广场的池塘里
西安市长安区环卫工人杨师傅：“我是七点四十左右，我发现有辆自行车，我感觉是谁把自行车又扔到（池塘）里面了，我感觉心里不是滋味儿。”
虽然心里难受，杨师傅还是花了不小力气将这辆单车打捞了起来放在路边，一直以来，杨师傅都在负责池塘内杂物清理工作，就在过去的三天时间，每天都有一辆共享单车惨遭毒手躺在池塘里，杨师傅对此也是颇感心中苦闷。
西安市长安区环卫工人杨师傅：“捞一辆自行车上来就是30分钟左右，我今年58岁，这样子两三天捞了三辆自行车，我就感觉我这个活都没法干了，把我干得很累，第一次捞的时候，坏了一个锨把，还把我腰给闪了，没注意，打了个趔趄。”
自从共享单车面世以来，确实有很多故意毁坏共享单车的行为，这本就是一种十分不道德的行为，将共享单车扔进池塘更是令人费解，不知道有着什么目的，最近三天，杨师傅每天早上都能发现单车被扔进池塘，极有可能就是有人在重复做着这件事
西安市ofo共享单车公司工作人员：“我们会派工作人员到实地查看，如果情况属实，我们将报警处理。”
不论这扔车的人出于什么目的，这种做法着实是叫人不齿，也希望大家在享受共享单车便利的同时，还能爱护单车，别让它再遭毒手。
编辑： 王瑜
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