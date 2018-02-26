节后餐饮业厨师难找工作 店家回应：招人更难

节后餐饮业厨师难找工作。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王进） 今天（2月26日）上午，在西安是仁义路和文艺北路的丁字口聚集了很多务工人员，他们大多数都从事餐饮行业。

据记者了解到，今年春节之后，餐饮行业的工作确实不太好找，这些务工人员聚集于此已经好多天了。而说起他们在这里聚集的原因，是他们心里对工资待遇的期待与餐饮行业的店家所能提供的有些差距。据记者了解到，聚集在这里的大多数务工人员对工资待遇的预期是每月五千元左右，而多数餐饮行业的店家只能提供每月四千左右的薪资。

记者随机走访了几家餐饮店时发现，这些餐饮店也都在招人，但是就是因为务工人员和用工单位在工资待遇上存在矛盾，导致了这些务工人员找不到工作，用工单位招不来人。

编辑： 王瑜