网曝西安交警“包庇”公务员 交警回应真相

西安交警雁塔大队发布情况通报
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》）开车上路一定小心谨慎，小刮小蹭如果处理不好也会引来麻烦，这说的不光是司机，还有交警，昨天（2月25日）就有人通过网络发帖投诉西安交警。
根据网络发帖内容：2月24日网友王先生开车在朱雀大街和雁塔西路十字发生交通事故，王先生开的是辆白色轿车，而黑色轿车上的男性司机在发生交通事故后下车，后排一女子迅速坐在驾驶室，事发后西安交警雁塔大队一名辅警第一时间赶到事故现场，王先生描述，黑色轿车上的男性司机浑身酒气，最让人意想不到的是，肇事司机和涉嫌顶替包庇的女子，最后在交警的眼皮下逃逸。
肇事司机涉嫌酒驾不见踪影，王先生去交警队处理事故，也是碰了一鼻子灰。事后王先生通过网络发表自己的遭遇，很快西安市交警雁塔大队通过官方微博进行了回复。
经民警调查，肇事司机为王某波，现为雁塔区电子城街道办事处临聘人员，因涉嫌酒后驾驶机动车，惧怕法律制裁逃离事故现场，目前交警部门已经对肇事司机王某波以交通肇事逃逸行政拘留。
警方经过调查，事发时，坐在驾驶室的女子确实存在顶替行为，肇事司机王某波承认自己喝酒，因为错过了酒精检测时间，现在无法确定到底喝了多少？记者在电子城街道办事处了解到，王某波今天没来上班。
目前对于这起交通事故雁塔警方还在继续调查中，对于交警在处理事故中的工作态度和方式等问题督查部门已经介入。
编辑： 王瑜
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