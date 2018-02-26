气温上升先别急着减衣 医生：忽冷忽热易感冒生病

记者在医院里看到有不少人在输液。

温馨提示：春暖花开别急着减衣，小心感冒找上门。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王进）最近一段时间，西安真的是有了春天的感觉，特别是中午时分，气温甚至达到将近二十度，相信很多爱美的朋友，已经迫不及待想要脱掉身上厚厚的棉衣，来把自己的完美身材展现出来，别急，我们先听听医生怎么说。

西安交大一附院急诊科杜主任：“老百姓常说，忽冷忽热易感冒，实际上忽冷忽热如果超出了我们的体温调节范围，确实容易感冒，当然，也有很多慢性病，比如说我们心脑血管疾病，也会受到温度调节的影响，忽冷忽热的话，也会突然加重。”

医生表示，季节交替时，尝尝会出现一些常见疾病，通俗来说就是季节性疾病，冬春交替的时间，温差变化是威胁人身体健康的一大因素，所以增减衣物一定要符合实际情况，切勿只减不增。

西安交大一附院急诊科杜主任：“春季也是个万物复苏的季节，我们各种花鸟鱼虫树木，都开始复苏了，可能一些新的过敏源的产生，尤其是花粉或者粉尘这样的物质，这些过敏源可能会刺激您发生一些过敏反应。”

医生表示，对于儿童或者有过敏体质的患者，应当更为重视春季潜在的过敏反应，除了减少户外的长期逗留之外，外出前采取一些措施，也可以有效防止过敏情况的发生。

西安交大一附院急诊科杜主任：“如果既往有过敏病史，我们应当口服一些抗过敏的药物，或者外出的时候戴上口罩，减少粉尘或者花粉的吸入，避免春季过敏的发生。”

编辑： 王瑜