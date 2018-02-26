烟酒店两个月被打砸三次 店主：因一条烟引发纠纷

烟酒店凌晨被打砸三次，起因疑似一条烟而起。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 胡浩） 在西安市民洁路上经营烟酒店的张师傅，最近两个月过得提心吊胆，因为他的烟酒店被一伙人打砸了三次。
通过监控视频可以看到，今天（2月26日）凌晨两点多，两名手持木棍的男子对烟酒店门面进行了打砸。
据张师傅说，商店被打砸，这已经不是第一次了。第一次被打砸是去年12月29日晚上，当时一伙男子冲进店内进行了暴力打砸，还打伤了张师傅和妻子。今天凌晨的打砸过程被一名过路市民目击，目击市民称，打砸男子有浓重酒气，东北口音。
张师傅说之所以发生这样的事情跟去年12月初一位到店里订购香烟的女子有关系。女子当时要订购四千元的一种销量紧俏的特殊品牌香烟，于是交了200元订金。但20天后烟到货了，经过张师傅反复催促，对方都没来结账取烟。于是双方产生了纠纷，对方也在微信语音里声称要砸店。
目前，张师傅已将此事反映给了西安公安雁塔分局昆明路派出所，民警正在对此事进行调查。
编辑： 王瑜
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