节后旅游市场价格“跳水” 3000多就能出境游

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 田啸天） 每到假期“去哪儿玩”成了主题，这不过年期间出游人多，价格高，刚好收假后，如果你还是时间充足，何不趁着错峰出游，价钱也是下跌了不少。

现在假期游玩，已经成了新的生活方式，春节当中，人们除了团圆之外，就是一家人能够外出游玩，不过过年放假，到哪都是人多，如果你时间充裕，现在不妨可以错峰出游，当然了这价格也出现了不小的下跌幅度。

旅行社接待人员：“机票、酒店因素，春节期间价格都比较贵，像泰国一些海岛，都达到七千、八千，甚至一万的价格，随着春节假期的结束，价格也有回调，差不多四千，五千左右，有些搞特价，三千多块钱。”

特别是东南亚国家的海岛，刚好气温适宜，风景迷人，成了大家出行首选，除此之外，国内游也受大家的青睐。

旅行社接待人员：“国内的话现在比较热门，厦门鼓浪屿、桂林、大小漓江，大家可以选择去江南、华东五市，整体上每个团降幅差不多六百到八百块钱。”

出去好好放松一下，开阔眼界，会有不一样的心情，当然了随着西成高铁的开通，西成沿线旅游一直热度不减。

旅行社接待人员：“基本上团团爆满，大家想去成都，重庆，一定要提前买高铁票，票源确实很紧张。”

天气在慢慢变暖，不想出远门的话，周边游也是一个不错的选择，怎么样，计划好出行路线，背起行囊，来一场说走就走的旅行吧。

编辑： 王瑜