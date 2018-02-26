节后旅游市场价格“跳水” 3000多就能出境游

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 田啸天） 每到假期“去哪儿玩”成了主题，这不过年期间出游人多，价格高，刚好收假后，如果你还是时间充足，何不趁着错峰出游，价钱也是下跌了不少。
现在假期游玩，已经成了新的生活方式，春节当中，人们除了团圆之外，就是一家人能够外出游玩，不过过年放假，到哪都是人多，如果你时间充裕，现在不妨可以错峰出游，当然了这价格也出现了不小的下跌幅度。
旅行社接待人员：“机票、酒店因素，春节期间价格都比较贵，像泰国一些海岛，都达到七千、八千，甚至一万的价格，随着春节假期的结束，价格也有回调，差不多四千，五千左右，有些搞特价，三千多块钱。”
特别是东南亚国家的海岛，刚好气温适宜，风景迷人，成了大家出行首选，除此之外，国内游也受大家的青睐。
旅行社接待人员：“国内的话现在比较热门，厦门鼓浪屿、桂林、大小漓江，大家可以选择去江南、华东五市，整体上每个团降幅差不多六百到八百块钱。”
出去好好放松一下，开阔眼界，会有不一样的心情，当然了随着西成高铁的开通，西成沿线旅游一直热度不减。
旅行社接待人员：“基本上团团爆满，大家想去成都，重庆，一定要提前买高铁票，票源确实很紧张。”
天气在慢慢变暖，不想出远门的话，周边游也是一个不错的选择，怎么样，计划好出行路线，背起行囊，来一场说走就走的旅行吧。
编辑： 王瑜
娱乐2月25日，身怀二胎的歌手孙燕姿宣布结束工作正式进入养胎模式，身穿红色长裙的她笑容爽朗，依旧十足少女气质。02-26
娱乐据悉，此次发布会原本邀请的嘉宾，因生病等原因无法到场，于是品牌方便紧急向其代言人吴亦凡发出邀请。02-26
娱乐霍思燕称，杜江在某日去参加活动的路上，突然拿出一包盐塞进嘴里，喝了一口水，说，这就是晚餐。02-26
娱乐在其中作为实习奶爸的邓伦，将暖萌本色进行到底，幽默感十足的他也成为贡献笑点最密集的人。02-26
娱乐其中马丽凭借《羞羞的铁拳》中精湛的演技征服评委与观众，荣获金龙奖最佳女演员大奖，其国际影响力得到广泛认可。02-26
娱乐冯小刚称赞葛优是一个有魅力的演员：“我选演员还是要看演员的性格和剧本角色是不是吻合，再有就是演员的表演是不是有爆发力、有魅力。02-26
娱乐近日，娜扎作为FENDI中国区品牌大使，受邀参加米兰时装周2018秋冬女装大秀。娜扎此次米兰之行变换多种造型风格，展现非凡时尚表现力。02-24
娱乐黄真真喜欢捕捉演员真实自然的状态：“因为她们之间的关系非常好，所以好多场戏都是让她们即兴发挥。02-24
娱乐近日，刘涛曝光了一组时尚街拍，白色毛衣搭配浅色牛仔裤，脚踩红色贴腿踝靴十分亮眼。02-24
娱乐照片中，吴尊戴着黑色棒球帽，单手抱女儿neinei，墨镜遮面，露出结实肌肉，十分健美。02-24
娱乐照片显示佟丽娅的体重为42.3公斤，这个足以让很多女孩子艳羡的体重却无法令佟丽娅满意，她晒出一张过年前后对比搞笑照片来表示自己比年前重了。02-24
娱乐在电影中，刘昊然使用“记忆宫殿”寻找案发地点的片段酷炫又富有想象力，被许多观众称为“全片最帅的镜头”。02-24