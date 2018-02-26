西安一小区多只宠物狗中毒死亡 到底是什么原因？

王女士说，每次给狗狗带嘴套，狗狗都会不断哼唧哀求，虽然明知它们难受，可自己却不得不狠这个心。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》） 最近在西安市东尚观湖小区里，很多业主遛狗时人心惶惶。用他们的话说，出来遛狗，不全副武装压根都不敢出门。

王女士说，每次给狗狗带嘴套，狗狗都会不断哼唧哀求，虽然明知它们难受，可自己却不得不狠这个心。

李女士家养的小狗在今年年内被毒死，之后，小区内就发生了好几起小狗被毒死的事情，物业也没有给小区打药，到底是什么原因呢？

随后，记者来到附近一家规模较大的宠物医院，医生说，东尚观湖小区送来的这样症状的狗已经不止一两只了。

记者就小区里发生的这种情况采访了宠物医院的医生，

医生：“病变都会有个过程，只有中毒才会这么剧烈，几个小时就可以致命。”

面对这样的结果，很多养狗的业主都气愤不已。记者将这一情况反映给了小区物业办。

物业经理：“作为物业来说首要保护大家安全，我们先排查下看有没有这种投毒的东西。毕竟万一小孩吃了更是人命关天的问题。小区里不排除有人不喜欢狗，也呼吁业主要文明养犬。”

目前，有几位家中爱犬遭遇不测的业主已经报警。

编辑： 王瑜