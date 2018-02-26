男子看社火“过家鼓”遭黑砖，头被砸破缝四针。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 李之祺） 每逢年节闹社火，自古以来都是十里八乡的喜庆事儿，可西安长安细柳镇的许小哥，昨天（2月25日）晚上就去隔壁村凑了个热闹。
许师傅：“听说准备要耍社火了，然后我听到有人些人敲锣打鼓，说是要过家鼓。”
许师傅说在细柳镇，每逢耍社火之前，都要先敲锣打鼓在准备参与社火的村子里面走一圈，相当是活动之前的一个预热，这就叫过家鼓。
许师傅：“过家鼓的时候，两个村的人起了点小冲突，我也离得很远，在这个过程中，一个砖头飞过来，砸到了我的头上。”
其实说到昨天活动中起的矛盾，也就是些小事情，记者也在事发地点大羊村了解了情况。
记者：“为啥要起冲突？”
许师傅：“那三个堡子要耍社火，我们村子不耍，就是这。”
许师傅也更为详细的介绍了事情的原委，其实这还跟锣鼓队进村走的路线有关系。
许师傅：“应该是顺着走的一个路线，如果有些村不耍，锣鼓队就倒着走，倒着走，就是故意激你。”
昨天几个村中升起的矛盾并没有引起太大的冲突，不过在刚开始的吵闹中，不知道是谁，往旁边围观的人去附近扔了个砖头。
许师傅弟弟：“不知道是谁飘了个黑砖过来，把我哥的头砸烂了。”
虽然一天都已过去，但在事发现场的地面上都有当时留下血迹。
许师傅：“当时按着头，先止血，但是血还是止不住，我当时脸上全是血。”
最终许师傅被同村朋友送到医院，头部伤口3厘米缝了四针，目前许师傅将此事报警，而他也想对附近乡亲们说，过会闹社火，可是个团结乡情的好事情，大家再遇到啥事别激动，好商好量的都是乡里乡亲。
编辑： 王瑜
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