【新春走基层】渭南贫困户卜师傅：十年首还大笔债 今年春节太欢喜

渭南贫困户卜师傅：十年首还大笔债，今年春节太欢喜。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 杜鹏） 由于近十年来首次有能力偿还5000多元的大笔外债，渭南市临渭区丰原镇北雷村贫困户卜师傅今年春节格外高兴，他计划过完年继续养猪和打工，通过自己劳动，有信心在明年春节前还完所有剩余外债，努力实现脱贫！

北雷村地处渭南东部旱塬，是个农业靠天吃饭的大村子。43岁的卜师傅，是村里因病、因学和因资金三项致贫因素叠加的典型贫困户。2018年春节前夕，记者到村上采访卜师傅时恰逢他出外，村民安建文趁空与记者聊起来卜家去年一些情况。

村民安建文：“地里的水肥有时推呢，因为没车没啥；有时修剪果树，他叫人把他那树都一剪。娃勤快着，就是屋里情况不好，经常都还是要吃药呢。”

卜师傅回家后，微笑着解释说他是一大早去了五六里外的市园林处绿化工地现场，帮着盖好了被风吹开的绿植的塑料保护膜。谈及家里2017年脱贫攻坚情况，他说多亏了市园林处特别是工作人员张锋。因为父亲和他们夫妻俩都多病缠身常年离不开吃药，特别是他更干不了重活。

卜师傅：“我有高血压和腰椎，腰椎通过颈椎还有些抽得这两个腿是麻的，不吃药就不行。”

记者：“你血压高时有多高？”

卜师傅：“高的时候有160，昏、吐、站不住，坐着都是昏的。”

卜师傅说，由于妻子有精神障碍，加之女儿前些年上学，虽然家里享受到医疗扶贫政策，但家里日常开支只得由老父亲打零工艰难维持。

卜师傅：“原来那园林处没到我队上来，我就光在屋里给我爸和我媳妇做个饭。那几年过年，就是政府给些米油面，给些钱。我不劳作日子过得艰难么，该弄的啥咱就弄不了么。”

卜师傅说，眼瞅着70多岁父亲出外打零工日渐力不从心，家里两万多元外债偿还无望，他急得晚上睡不着觉。去年下半年，渭南市园林处开始帮扶他们村脱贫攻坚，其中包扶他家的干部张锋听说他有养猪经验，就建议他养猪来助力脱贫，并主动用工资垫资3000元让他买来10头猪仔，在村里养殖大户安建文等人帮助下精心养殖。市园林处还帮助他协调5万元的贴息贷款，让他家入股园林处等建的苗木基地项目享受分红，并联系他在园林市绿化工地干些力所能力的零活。他十分珍惜这些机会，一边在家里养猪，一边换下年迈的老父亲出门打零工，努力脱贫。

卜师傅：“人家能相信咱，咱给人家要负责任么，不能给人家园林处脸上摸黑么。”

卜师傅高兴地说，春节前，他通过入股首次分红分得1000元，通过养猪及其补助收入3500元，通过在园林处绿化工地打零工挣得3000多元，半年累计收入7500元，这相当于过去全家一年收入的三倍。春节前，他还清了张锋的3000元垫资款，还偿还了5000多元外债。

卜师傅：“通过园林处帮扶，咱给人家还了5000多元的账。现在是能还那么多的账，在我的心目中是最高兴的一年。那你不干活，就还不了那么多的账么。现在心情好多了，能睡着了，有指望还账了么。谢谢园林处关心、爱护我。”

卜师傅告诉记者，人常说“狗年旺旺”，他2018年心愿是：在市园林处帮扶下，通过种养业和打工等实现脱贫。

卜师傅：“一是还账，二是把我父亲和我媳妇管好。这就是我最大的愿望。过完年继续打工、养猪么，再养10头猪。也不能老依赖政府，要自食其力、自力更生，我有信心！”

记者返回途中，碰到了张锋等扶贫干部带着慰问品，正准备去慰问卜师傅一家人。

渭南市园林处扶贫干部张锋：“卜师傅很有责任心、上进心，他还是想尽早脱贫呢。年前把他再慰问一下，再把他鼓励一下，到年后实施更多的脱贫产业，像花椒、养殖这些方面，能帮助他的尽量都帮到，在他家跟前给他再找点活，基本上到明年他家就能脱贫了。”