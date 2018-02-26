西安启动“西安友谊奖”评选 表彰奖励外国专家及人才

西部网讯（记者 鄢山宇）日前，西安市人社局印发通知，决定评选2018年“西安友谊奖”和“西安市优秀外国专家奖”，对西安市有突出贡献的外籍人才均可申报，入选“西安友谊奖”的外国专家将获得3万元奖励。据了解，这是西安市继2016年之后第二次公开评选。

“西安友谊奖”外国专家奖励3万元

《西安市外国专家奖励暂行办法》规定，对西安市经济社会发展作出突出贡献的外国专家，授予“西安友谊奖”；对作出显著成绩的外国专家，授予“西安市优秀外国专家奖”。

评选标准包括，积极向西安市传授新技术、新工艺、新方法，为解决技术、管理等方面的关键问题或填补国内某项空白、取得显著经济或社会效益的，参与西安市企业建设和改制，完善经营管理体系，使企业生产、经营效益得到显著提高的，为西安市企业技术进步、科技攻关提出重要建议，取得显著效益的，为西安市工程项目的建设、投产、运行或管理等作出突出贡献的等。

据悉，外国专家奖励活动每两年进行一次，每次评选“西安友谊奖”5至10名，评选“西安市优秀外国专家奖”5至10名，对荣获“西安友谊奖”的外国专家，每人奖励3万元，对荣获“西安市优秀外国专家奖”的外国专家，每人奖励1万元。同时，荣获“西安友谊奖”的外国专家，可享受西安市高层次外籍人才入境和居留等相关政策。

由外籍人才所在单位推荐申报

各区县、开发区人力资源和社会保障部门、市级各相关部门组织人事处、国有企业、大专院校、科研院所引进国外智力部门及聘请外籍人才的有关单位负责候选外籍人才的初审和推荐。各单位推荐候选外籍人才原则上不超过1名，重点引智单位推荐不超过2名。

各单位可根据实际情况申报“西安友谊奖”和“西安市优秀外国专家奖”，并填写《西安友谊奖、西安市优秀外国专家奖申报表》，书面材料一式五份,外国专家护照复印件和3张2寸免冠彩色照片（所有材料附电子文档），要求真实可靠。其中外籍人才的主要贡献应客观真实、重点突出、数字准确，重点反映外国专家在西安地区所做出的贡献。

申报截止日期为2018年4月30日，详情可关注西安市人社局门户网站。

联系人： 晏祥宏 任珺

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编辑： 钟莹