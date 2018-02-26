住陕全国政协委员听取我省经济社会发展情况通报 韩勇出席

今天（2月26日）上午，住陕全国政协委员听取了2017年我省经济社会发展情况通报。

通报会后，省委、省人大、省政府、省政协、省军区领导及有关部门负责人欢送即将启程赴京的委员。

西部网讯（记者 李媛） 今天（2月26日）上午，住陕全国政协委员听取了2017年我省经济社会发展情况通报。省政协主席韩勇出席并讲话。省委常委、省纪委书记、省监委主任贺荣，省委常委、常务副省长梁桂，省委常委、省委统战部部长姜锋，省人大常委会副主任梁宏贤，省政协副主席陈强、祝列克、张道宏、李晓东、李冬玉、杨冠军、刘宽忍、王二虎和秘书长闫超英等出席会议。

梁桂通报情况时指出，2017年，陕西经济运行呈现稳中增长、结构优化、效益提升的态势，全年生产总值突破2万亿元大关，标志着我省发展站在了新的起点上。2018年，我省将重点抓好深化供给侧结构性改革、激发各类市场主体活力、实施乡村振兴战略、推进区域协调发展、推动形成全面开放新格局、坚决打赢三大攻坚战、提高保障和改善民生水平等方面工作。他希望各位委员就陕西需要国家层面支持的事项积极呼吁，推动陕西发展。

韩勇指出，全国两会是全国人民政治生活中的一件大事，政协委员使命光荣，责任重大，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握习近平总书记关于人民政协工作的一系列新思想新部署新要求，不断强化理论学习，提高政治站位，做到政治过硬。要珍惜荣誉，增强担当意识，按照“懂政协、会协商、善议政”的要求，做出无愧政协委员身份的优异业绩。要履职尽责，积极参加全国政协的各项活动，主动参加省政协组织的会议和活动，积极建言献策。要遵章守纪，严格遵守宪法法律，自觉贯彻政协章程，切实锤炼道德品行，不断改进工作作风，始终保持政协委员的良好形象，推动人民政协事业向前发展。

省政府相关部门负责人就祁志峰、高洁、赵铱民、刘三阳、李香菊、杨正国、巩富文等委员关注的优化提升营商环境、支持非公经济发展、基础教育均衡发展、防范重大金融风险、关爱空巢老人、农村改厕等问题介绍了有关情况。

通报会后，省委、省人大、省政府、省政协、省军区领导及有关部门负责人欢送即将启程赴京的委员。

编辑： 王瑜