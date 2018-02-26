陕西3项目入围2017年度全国十大考古新发现初评

西安秦汉栎阳城遗址



高陵杨官寨遗址

澄城刘家洼春秋墓地



西部网讯 今天（2月26日），2017年度全国十大考古新发现初评结果揭晓，包括高陵杨官寨遗址、澄城刘家洼春秋墓地、西安秦汉栎阳城遗址在内的共计26个项目入围了此次初评。据了解，陕西也是本次初评入围项目最多省份。

陕西入围的高陵杨官寨遗址以100多万平方米的面积成为仰韶时代最大的城，它的重要意义在于这里的环壕聚落已经摆脱了依地势而建的状况，有了“城”的样子，并将西安的建城史提前到5500年前。

入围的澄城刘家洼春秋墓地于2016年因被盗而被发现，这是春秋时期全国面积最大的周系墓葬，尽管墓主身份目前无法确定，但据考古发现的墓葬面积和形制推断，墓主人身份应该是相当于卿大夫或士一级的贵族。

陕西入围的还有西安秦汉栎阳城遗址，在这里考古工作者发现了秦国国君后妃专用的两座浴室，这两座浴室南北并列排布，均为套间，铺有地砖且四壁镶嵌着纹饰精美的墙砖，并共用一套排水排污设施。这样设施齐备的浴室遗址，可能也是全中国现存最早的此类遗址。

本次评选入围项目从年代分布看，史前考古占比例最高，有9项入围，夏商周考古有6项，秦汉考古有3项，宋元明考古有8项入围。从遗址类型来看，以居址、墓葬和城址为主，但也不乏特色。近年来屡有洞穴遗址考古项目入围，此次更是有3项上榜，反映了洞穴遗址以其地层堆积延续时间长、比较完好地保留史前人类的栖居遗迹等特色成为考古研究的热点。

据了解，2017年度全国十大考古新发现终评会将于2018年4月9至11日在北京召开。

附：2017年度全国十大考古新发现入围终评项目名单

1 新疆吉木乃通天洞遗址

2 广西隆安娅怀洞遗址

3 黑龙江饶河小南山遗址

4 湖南泸溪下湾遗址

5 福建明溪南山遗址

6 山东章丘焦家遗址

7 陕西高陵杨官寨遗址

8 浙江宁波大榭史前制盐遗址

9 山西襄汾陶寺遗址宫城及门址

10 宁夏彭阳姚河塬商周遗址

11 山西襄汾陶寺北墓地

12 湖北京山苏家垄遗址

13 陕西澄城刘家洼春秋墓地

14 河南新郑郑韩故城遗址

15 河北行唐故郡遗址

16 陕西西安秦汉栎阳城遗址

17 山东青岛土山屯墓群

18 河南洛阳东汉帝陵考古调查与发掘

19 辽宁康平辽代契丹贵族墓群

20 江西鹰潭龙虎山大上清宫遗址

21 吉林安图宝马城金代长白山神庙遗址

22 河北崇礼金代太子城遗址

23 重庆奉节南宋白帝城遗址

24 浙江绍兴兰若寺墓地

25 江苏太仓樊村泾元代遗址

26 四川彭山江口沉银遗址

编辑： 刘璞华