陕西3项目入围2017年度全国十大考古新发现初评

高陵杨官寨遗址
澄城刘家洼春秋墓地
西部网讯 今天（2月26日），2017年度全国十大考古新发现初评结果揭晓，包括高陵杨官寨遗址、澄城刘家洼春秋墓地、西安秦汉栎阳城遗址在内的共计26个项目入围了此次初评。据了解，陕西也是本次初评入围项目最多省份。
陕西入围的高陵杨官寨遗址以100多万平方米的面积成为仰韶时代最大的城，它的重要意义在于这里的环壕聚落已经摆脱了依地势而建的状况，有了“城”的样子，并将西安的建城史提前到5500年前。
入围的澄城刘家洼春秋墓地于2016年因被盗而被发现，这是春秋时期全国面积最大的周系墓葬，尽管墓主身份目前无法确定，但据考古发现的墓葬面积和形制推断，墓主人身份应该是相当于卿大夫或士一级的贵族。
陕西入围的还有西安秦汉栎阳城遗址，在这里考古工作者发现了秦国国君后妃专用的两座浴室，这两座浴室南北并列排布，均为套间，铺有地砖且四壁镶嵌着纹饰精美的墙砖，并共用一套排水排污设施。这样设施齐备的浴室遗址，可能也是全中国现存最早的此类遗址。
本次评选入围项目从年代分布看，史前考古占比例最高，有9项入围，夏商周考古有6项，秦汉考古有3项，宋元明考古有8项入围。从遗址类型来看，以居址、墓葬和城址为主，但也不乏特色。近年来屡有洞穴遗址考古项目入围，此次更是有3项上榜，反映了洞穴遗址以其地层堆积延续时间长、比较完好地保留史前人类的栖居遗迹等特色成为考古研究的热点。
据了解，2017年度全国十大考古新发现终评会将于2018年4月9至11日在北京召开。
附：2017年度全国十大考古新发现入围终评项目名单
1 新疆吉木乃通天洞遗址
2 广西隆安娅怀洞遗址
3 黑龙江饶河小南山遗址
4 湖南泸溪下湾遗址
5 福建明溪南山遗址
6 山东章丘焦家遗址
7 陕西高陵杨官寨遗址
8 浙江宁波大榭史前制盐遗址
9 山西襄汾陶寺遗址宫城及门址
10 宁夏彭阳姚河塬商周遗址
11 山西襄汾陶寺北墓地
12 湖北京山苏家垄遗址
13 陕西澄城刘家洼春秋墓地
14 河南新郑郑韩故城遗址
15 河北行唐故郡遗址
16 陕西西安秦汉栎阳城遗址
17 山东青岛土山屯墓群
18 河南洛阳东汉帝陵考古调查与发掘
19 辽宁康平辽代契丹贵族墓群
20 江西鹰潭龙虎山大上清宫遗址
21 吉林安图宝马城金代长白山神庙遗址
22 河北崇礼金代太子城遗址
23 重庆奉节南宋白帝城遗址
24 浙江绍兴兰若寺墓地
25 江苏太仓樊村泾元代遗址
26 四川彭山江口沉银遗址
编辑： 刘璞华
娱乐2月25日，身怀二胎的歌手孙燕姿宣布结束工作正式进入养胎模式，身穿红色长裙的她笑容爽朗，依旧十足少女气质。02-26
娱乐据悉，此次发布会原本邀请的嘉宾，因生病等原因无法到场，于是品牌方便紧急向其代言人吴亦凡发出邀请。02-26
娱乐霍思燕称，杜江在某日去参加活动的路上，突然拿出一包盐塞进嘴里，喝了一口水，说，这就是晚餐。02-26
娱乐在其中作为实习奶爸的邓伦，将暖萌本色进行到底，幽默感十足的他也成为贡献笑点最密集的人。02-26
娱乐其中马丽凭借《羞羞的铁拳》中精湛的演技征服评委与观众，荣获金龙奖最佳女演员大奖，其国际影响力得到广泛认可。02-26
娱乐冯小刚称赞葛优是一个有魅力的演员：“我选演员还是要看演员的性格和剧本角色是不是吻合，再有就是演员的表演是不是有爆发力、有魅力。02-26
娱乐近日，娜扎作为FENDI中国区品牌大使，受邀参加米兰时装周2018秋冬女装大秀。娜扎此次米兰之行变换多种造型风格，展现非凡时尚表现力。02-24
娱乐黄真真喜欢捕捉演员真实自然的状态：“因为她们之间的关系非常好，所以好多场戏都是让她们即兴发挥。02-24
娱乐近日，刘涛曝光了一组时尚街拍，白色毛衣搭配浅色牛仔裤，脚踩红色贴腿踝靴十分亮眼。02-24
娱乐照片中，吴尊戴着黑色棒球帽，单手抱女儿neinei，墨镜遮面，露出结实肌肉，十分健美。02-24
娱乐照片显示佟丽娅的体重为42.3公斤，这个足以让很多女孩子艳羡的体重却无法令佟丽娅满意，她晒出一张过年前后对比搞笑照片来表示自己比年前重了。02-24
娱乐在电影中，刘昊然使用“记忆宫殿”寻找案发地点的片段酷炫又富有想象力，被许多观众称为“全片最帅的镜头”。02-24