外嫁女儿户口迁回村里却不被承认村民身份 各方解释

西部网讯（记者 陈嘉伟）2017年7月，为了照顾老母亲，出嫁女赵丽把自己的户口迁回长安区东崔家庄村，然而这个户口却得不到村委会的认可。“不管是办理农村合疗还是申请经适房的手续，村委会都不给签字盖章，事情办不了。”这让赵丽一家很是苦恼。

民生热线：长安区东崔家庄村民办理合作医疗保险遭到村委会拒绝

户口迁回村中却不被承认村民身份

赵丽告诉记者，她从小在西安长安区东崔家庄村长大，2005年结婚后便把户口迁到了兴平市丰仪镇高一村。2017年7月，因家中老母无人照顾，赵丽又把户口迁回东崔家庄村。

因为没有享受合作医疗，赵丽便向东崔家庄村村委会申请办理，但是遭到了村委会的拒绝。“他们说嫁出去的女子不算村里人，不能办理。”

不仅如此，赵丽想申请经适房，却在办理相关手续时同样遭到村委会的拒绝。

随后，赵丽将事情反映给包村干部，但包村干部表示无力协调。

村委会：质疑户口办理程序 不承认其村民待遇

2月26日，记者前往东崔家庄村村委会了解情况。

东崔家庄村“三委会”及相关办事人员一起接待了记者。东崔家庄村委会一名赵姓主任表示，村上办事都是按照程序办理的，不存在针对谁，但是赵丽这个事确实存在问题。

“我们怀疑其落户程序的合法性，一般都是娶媳妇儿迁入的，还需要村上给开同意迁入的证明，这涉及到村民待遇，土地、分红等等，村上不同意是没有办法迁入的。”

赵主任表示，村里从来没有给赵丽及其亲属开过落户证明，“我们给她开过一个居住证明，当时赵丽说是兴平的学校不如这的好，是为了娃上学办的，我们就给他们开了。这一般是用来办居住证的，村里租住户多，一年能开1000来张。”

在村上的便民服务登记表上，编号为1219的登记栏上注明，2017年6月28日，尚某侠给女儿赵利（笔误）开居住证明。“尚某侠就是赵丽的母亲。”赵主任说。

“这么多年了，我们一直都是这么办的，现在有一个居住证明就能落户，那这外嫁的女同志，五六十岁也都迁回来。主要这个以后还涉及到村民待遇的享受，像分红之类的，万一以后村子改造还涉及拆迁补偿等等问题，这口子一开，这叫村上咋管理。”赵主任说。

赵主任表示，不认可赵丽户口一事得到了村“三委会”和村民代表的同意。在一份“三委会”及村民代表都签字的《东崔家庄村三委会会议记录》上写到：“用此手段把户口迁入本村，村‘三委会’及村民代表不予认可，不享受村民待遇”。

“‘此手段’主要是指没有经过村上同意落户。”赵主任解释说。

长安区户政大队：迁户口不需要村上证明

赵主任说，村委会也曾就没有村上证明就能落户一事咨询过派出所，“派出所回答含糊其辞，但明确说了，村民待遇是村民和村上协商的。”

今天（2月26日）记者向长安区户政大队了解目前的落户政策。

户政大队一名工作人员告诉记者，目前子女投靠父母含配偶父母，需要申请人和被申请人的户口簿或集体户口卡，同时出具，亲属关系证明就可以，比如迁出时的档案等，如果户口簿能反映亲属关系的，提供户口簿原件，不再提供亲属关系证明。“跟村上没有关系，不需要村上开什么证明，但是村民待遇这块是个人跟村上商量的，我们只管户口。”

西安市民政局：村民待遇的分配村上有自主权

那么村民待遇到底是如何规定？

记者咨询了西安市民政局，该局基层政权与社区建设处一名工作人员称，能否享受村民待遇村上有很大的自主权。

“村民能不能享受红利这些是很复杂的，各村规定不一样。比如一个城改村，给一个人全村民待遇还是半村民待遇，村上还是有一定自主权。这不像政策规定的你有没有，而是像村上分蛋糕，本来是100个人分，你现在回来20个人，给不给是这100个人说了算，不是那20个人你想要就有，你户口来了不意味着你能享受这个村的待遇。”工作人员称。

对此，陕西洪振律师事务所的马晨律师表示，村民待遇还是由村委会决定，但具体是否有村民资格还是要看相关政策，合疗跟村民待遇也有一定的关系。

编辑： 陈嘉伟