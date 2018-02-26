宝鸡去年共查办贪污贿赂犯罪155件208人

宝鸡市人民检察院检察长霍永库向大会作工作报告。
西部网讯（记者 鲁鹏飞）今天（2月26日）上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议举行第二次全体会议。宝鸡市人民检察院检察长霍永库代表宝鸡市人民检察院，向大会作工作报告。
依法惩治刑事犯罪 批准逮捕各类犯罪嫌疑人1554人
霍永库在报告中说到，宝鸡全市检察机关认真履行批捕起诉职能，依法打击影响人民群众安全感的犯罪。去年，共批准逮捕各类犯罪嫌疑人1554人，提起公诉2228人，同比分别下降7.5%和上升12.9%。
其中，批准逮捕故意杀人、抢劫以及强奸等严重暴力犯罪78人，提起公诉93人；批准逮捕盗窃、诈骗、抢夺等多发性侵财犯罪619人，提起公诉739人；批准逮捕毒品犯罪352人，提起公诉489人。积极参与打击网络电信新型违法犯罪专项行动，批准逮捕电信诈骗犯罪38人，提起公诉81人。
配合有关部门依法惩治“村霸”和宗族恶势力犯罪，批准逮捕敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等犯罪136人，提起公诉148人。凤翔县检察院对以董云翔为首的19名黑社会性质组织犯罪，依法批准逮捕。对6名实施暴力行为、依法不负刑事责任的精神病人，向人民法院提出强制医疗申请，防止其继续危害社会。
严惩贪污腐败 查办贪污贿赂犯罪155件208人
霍永库在报告中指出，去年，全市检察机关围绕建设最具幸福感城市发展目标，发挥查办和预防职务犯罪职能，努力为追赶超越营造廉洁高效的政务环境。全年共查办贪污贿赂犯罪155件208人，其中大案29件29人，要案10件10人，为国家和集体挽回直接经济损失数亿元。
针对群众反映的国家机关工作人员不作为、慢作为、乱作为等问题，查办失职渎职、滥用职权犯罪26件58人，其中重特大案件4件4人。根据省检察院交办，依法查办了陕西延长油田股份公司原总经理王书宝，西安旅游集团有限责任公司原党委书记、董事长李大有，陕西有色金属控股集团有限责任公司原副总经理张宽民等一批省内有影响的职务犯罪大案要案。查办发生在群众身边的“微腐败”47件。加强职务犯罪预防工作，向发案单位或主管部门提出预防建议57件，开展预防调查34件，向党委、人大、政府提交专题报告和年度报告9件。
针对虚报冒领扶贫资金等问题，检察机关查办扶贫领域职务犯罪44人，提出预防检察建议12件，开展专题讲座102场次。
编辑： 焦晓珊
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