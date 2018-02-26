宝鸡依法严惩各类犯罪 去年审执结案件38814件

宝鸡市中级人民法院院长孙渝安向大会作工作报告。

西部网讯（记者 鲁鹏飞）今天（2月26日）上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议举行第二次全体会议。宝鸡市中级人民法院院长孙渝安代表宝鸡市中级人民法院，向大会作工作报告。去年，宝鸡全市法院依法受理各类案件40944件（含旧存1701件），审执结38814件，结案率94.80%，高于全省平均结案率1.36个百分点。其中，市中院受理各类案件4376件，审执结4024件，结案率91.96%。

受理一审刑事案件1847件 判处罪犯2267人

孙渝安在报告中提到，去年，宝鸡全市法院受理一审刑事案件1847件，审结1717件，判处罪犯2267人。依法审理故意杀人、抢劫、故意伤害等严重危害社会秩序案件303件，公开审结了备受社会关注的宝鸡渭河公园“夜跑女教师”被害案等重大刑事案件。

继续保持“禁毒”高压态势，审结毒品案件359件。依法严惩多发性侵财犯罪，审结盗窃、诈骗等案件585件。积极引导机动车驾驶人员提高安全、文明驾驶意识，审结危险驾驶案件99件。依法惩处破坏市场经济秩序犯罪，审结在宝鸡全市有重大影响的振华学院非法吸收公众存款等涉众案件16件。

坚定不移惩治腐败，依法审结最高法院指定管辖的国家电网腐败窝案等贪污贿赂和渎职案件55件。认真贯彻疑罪从无、证据裁判原则，对13名被告人宣告无罪。严格落实宽严相济刑事政策，对犯罪情节轻微的675人判处拘役、管制、免予刑事处罚或适用缓刑。审结减刑案件596件，对288件报请减刑案件依法裁定调整减刑幅度。

注重保护知识产权，指导本地企业提高品牌保护意识，促进创新驱动战略实施，依法审理涉及陕西西凤酒股份有限公司、陕西国中置业有限公司宝鸡分公司等知识产权案件39件。审结检察机关起诉的环境公益诉讼案件8件，助力美丽宝鸡建设。

集中曝光3673名“老赖” 推进诚信宝鸡建设

孙渝安在报告中指出，去年，全市法院认真贯彻最高法院“基本解决执行难”安排部署，对标基本解决执行难第三方评估指标体系，扎实开展“春季集中执行大会战”“雷霆行动”“涉民生案件执行”等专项行动，宝鸡全市法院执结各类案件11210件，同比上升18.50%，执结标的额7.1亿余元。

加大对失信被执行人的惩戒力度，将3673名被执行人纳入“失信被执行人名单”，限制失信被执行企业设立、变更登记和备案65次，对拒不履行义务的被执行人罚款8案8人、拘留191人、移送追究刑事责任8案11人。渭滨、眉县、麟游等法院利用微信、微博、互联网、广场LED屏等平台集中曝光失信被执行人，形成强有力的执行威慑。建成并应用执行案款“一案一人一账户”管理机制，所有案款收取和发放实现信息化、流程化、可视化管理。

坚持推进司法网上拍卖及“零佣金”做法，出台《网络拍卖指导规定》等8项指导意见，共上网拍卖涉案资产126次，成交12件，金额307万元，溢价率34.24%。积极构建全市执行大联动格局，制定了宝鸡市《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的实施意见》，推进诚信宝鸡建设。

编辑： 焦晓珊