1月陕西报告法定传染病19751例 近期流感腹泻等高发

西部网讯（记者 彭芬） 记者今天（2月26日）从陕西省卫计委获悉，今年1月1日至31日，全省共报告法定传染病19751例，死亡23例。
其中，甲类传染病无发病、死亡病例报告。
乙类传染病中除传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人禽流感、狂犬病、炭疽、流脑、白喉、钩体病、人感染H7N9禽流感无发病、死亡病例报告外，其余17种传染病共报告发病7756例，死亡23例；报告发病数居前五位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、出血热、淋病，占发病总数的93.76%。
同期，全省共报告丙类传染病11995例，无死亡。报告发病数居前三位的病种依次为流行性感冒、其它感染性腹泻病和流行性腮腺炎，占丙类传染病发病总数的96.91%。
目前，正值冬春季节交替，温度变化较大，又恰逢春节，大量务工人员返乡，外出旅游、走亲访友、人口流动频繁，聚餐机会增多，致使流行性感冒、感染性腹泻等传染病易高发。省卫生计生委提醒广大群众：要保持室内空气流通，养成良好的个人卫生习惯，适当锻炼，均衡饮食，提高个人防病意识，一旦出现不适症状要及时就诊。
各级疾控机构要进一步加强传染病预警预测，特别是春节期间的值班值守，要及时发现疫情，并采取果断措施加以控制。同时针对外出务工农民返乡，切实做好流行性出血热疫苗接种工作。
编辑： 彭芬
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