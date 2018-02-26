陕西春节期间受理消费投诉1651件 住宿不满居首位

西部网讯（记者 熊惠玲）2月26日，记者从陕西省工商局获悉，春节期间，12315工商百事通共受理消费者投诉咨询举报共计1651件，比去年同期(1354件)上升了21.9%。
其中，投诉222件，业务咨询1414件，违法举报15件，办结率是87.28%。各地市共计受理投诉举报41件。
据了解，今年春节期间投诉举报问题主要集中在住宿服务类（32件，占比14.4%）、互联网购物服务类（29件，占比13.1%）、服装鞋帽类（22件，9.9%）、餐饮服务类（20件，占比9%）和文化、娱乐、体育服务类（17件，占比7.7%）等五类。
主要投诉集中在节前预定的酒店，商家不按要求提供房间；酒店环境与宣传不符。团购的优惠券拒绝春节期间使用或需按商家要求的条件使用；通过互联网购买的商品迟迟收不到货，申请的退款不能及时到账。购买的服装鞋帽质量出现问题，商家不提供三包服务；消费者购物时，商家服务态度恶劣。饭店预定的包间，商家设置最低消费；消费后，商家不提供发票。KTV在节日期间设置格式条款，导致消费者不能正常享受会员服务；商家存在强制消费、捆绑消费的行为。
陕西省工商局要求，全省各级工商和市场监管部门对春节期间12315陕西工商百事通受理的消费投诉举报，要按时限要求，认真做好处理和反馈工作，抓住节日消费高峰时段，加强市场整治工作，确保节日后期市场环境安全有序。
编辑： 熊惠玲
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