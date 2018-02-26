西安持续开展“零点行动” 发现有工地存扬尘污染

西部网讯（记者 鄢山宇）保卫“西安蓝”，零点在行动。近日夜间，由西安市副市长强晓安带队，西安市铁腕治霾办督查人员对未央区、经开区、高新区冬防期大气污染防治工作进行了暗访检查。同时，由市环保局领导带队，突击检查了临潼区、莲湖区、灞桥区、长安区、雁塔区、曲江新区。对于检查发现的问题，西安市铁腕治霾办要求立即整改。

有餐饮流动摊点使用蜂窝煤炉子

2月24日夜间至25日凌晨，在检查未央区汉城街办铁腕治霾三级网格平台时，值班领导、网格员坚守岗位，检查组现场查看了网格化管理平台运行情况和网格员巡查记录，各项制度落实较好。在未央区扬善村夜市检查餐饮流动摊点时，发现1家摊点使用蜂窝煤炉子，现场予以制止。

随后，在经开区中国石油朱宏路加油站检查时，工作人员熟知油气回收设施操作规范，但有1个加油枪皮碗松动，现场要求整改。

当晚，突击检查小组对临潼区铁腕治霾二级网格平台、新丰街办铁腕治霾三级网格平台进行检查，发现夜间值守网格员均在岗。随后，检查了绿源热力有限公司、邦淇制油科技有限公司，驻厂监管人员均在岗，污处设备运行正常，污染物达标排放。

西安理工大学曲江校区工地扬尘污染

2月25日夜间至26日凌晨， 在高新区西万路中石油加油站检查时，发现工作人员熟知油气回收设施操作规范，但存在1个加油枪皮碗破损，1个加油枪皮碗松动的问题，现场要求整改。随后，检查了高新区高新热力公司融鑫热源站，3台燃气锅炉及污处设施运行正常，场内道路保洁较好，污染物达标排放。

检查了高新区徐家庄夜市摊点30余家，未发现使用高污染燃料。在高新区高新医院扩建工程项目检查时发现，城管部门驻场监管人员，建设方、施工方容貌监督员均在岗在位，扬尘污染防治措施落实情况较好。

当晚，突击检查小组对莲湖区、长安区、灞桥区铁腕治霾二级网格平台进行了检查，要求重点加强工地扬尘污染管控、重点污染源企业监管。在对曲江新区雁翔路加油站、雁塔区国家大学科技园工地和西安理工大学曲江校区工地进行检查时发现，西安理工大学曲江校区工地存在裸露地面覆盖不到位、工地脏乱差等问题，现场要求立即整改。

编辑： 钟莹