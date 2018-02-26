安康拟立法规范使用富硒品牌 将发富硒猪肉国行标准

西部网安康讯（记者 毛明博）在今天（2月26日）开幕的安康市第四届人民代表大会第四次会议上，安康市市长赵俊民在政府工作报告中提出，将通过地方立法和政府规章严格规范和管控“安康市富硒食品产品专用标志”及“安康富硒”称谓的使用，呵护和提升“中国硒谷”和“安康富硒”的生命力和影响力。

在政府工作报告中，赵俊民提出，安康要在创品牌时，加强富硒产业基础研究、产品研发、标准制定和品牌建设，通过地方立法和政府规章严格规范和管控“安康市富硒食品产品专用标志”及“安康富硒”称谓的使用，呵护和提升“中国硒谷”和“安康富硒”的生命力和影响力；发挥水资源质优量大优势，依托包装饮用水产业联盟，力促与全球全国行业领军企业合作，支持真硒水、天一泉、富硒宝、巴山雪等企业做强，培育茶饮、果酒和功能饮料等关联产业，打造“安康水•健康水•富硒水”品牌。

政府报告还提出，今年安康将推进农业标准化和“三品一标”农产品认证，推进茶叶品牌整合，组建运营富硒茶业集团和秦汉古茶公司，健全“安康富硒茶”地理标志商标使用和保护机制，完成安康富硒猪肉国家行业标准发布，启动安康富硒魔芋、富硒鱼、富硒核桃国家行业标准立项工作，加快紫阳县地标产品省级示范县建设，积极申报石泉蚕桑、镇坪黄连、旬阳拐枣国家地理标志保护产品，推进岚皋魔芋、平利绞股蓝、镇坪中药材等省级知名品牌示范区创建。

编辑： 张娟