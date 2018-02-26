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瀛湖南宫山加快5A景区创建 石泉3县拟创国家全域旅游示范县

时间：2018-02-26 14:57:37  来源：西部网-陕西新闻网  作者：毛明博

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瀛湖南宫山加快5A景区创建 石泉3县拟创国家全域旅游示范县

在今天（2月26日）开幕的安康市第四届人民代表大会第四次会议上，安康市市长赵俊民在政府工作报告中，安康将着力提升安康旅游发展整体水平，加快瀛湖南宫山加快5A景区创建，支持石泉、岚皋、宁陕3县创建国家全域旅游示范县。

西部网安康讯（记者 毛明博）在今天（2月26日）开幕的安康市第四届人民代表大会第四次会议上，安康市市长赵俊民在政府工作报告中，安康将着力提升安康旅游发展整体水平，加快瀛湖南宫山加快5A景区创建，支持石泉、岚皋、宁陕3县创建国家全域旅游示范县。

赵俊民在政府工作报告中提出，瀛湖旅游区要坚持景区开发与环境保护相结合，加快“水画小镇”建设，启动玉兴岛综合改造，以服务标准化提升旅游接待数量和质量；加强景区资源综合管控与旅游市场整治，清理整顿规范网箱养殖，加快创建国家5A级旅游景区，打造瀛湖旅游新形象。

赵俊民表示，今年安康继续围绕建设“秦巴明珠”生态旅游城市，坚定全域旅游发展方向，扎实实施旅游产业发展三年行动计划，推动旅游与其他领域深度融合，深化旅游“厕所革命”。突出抓好游客服务中心建设、4A景区品质提升、瀛湖文旅产业基地、南宫山国家5A景区创建、旅游市场综合整治和生态旅游服务业标准化建设，提升安康旅游发展整体水平，支持石泉、岚皋、宁陕创建国家全域旅游示范县；加强旅游区域协作，打造秦巴山区生态文化旅游区和大巴山风景道，培育健身休闲游、医疗康养游、山地森林游和低空飞行游等新的旅游业态。叫响做靓推广“安康美食”品牌，推动商贸物流、住宿餐饮、文化演艺、交通运输等服务业转型提升，新增市场主体3万户以上、力争总量达到20万户。

编辑： 张娟

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