安康年内实施210个市级重点项目 投资将达465亿元

西部网安康讯（记者 毛明博）在今天（2月26日）开幕的安康市第四届人民代表大会第四次会议上，安康市市长赵俊民在政府工作报告中提出，将实施210个市级重点项目，完成年度投资465亿元，并将通过落实政策，确保招商到位资金600亿元以上，以促进安康经济持续快速发展。

赵俊民在政府工作报告中指出，做好今年政府工作，首要的是全力满足305万人民群众日益增长的美好生活需要，凝心聚力解决发展不平衡不充分的问题。而发展是解决一切问题的基础和关键，加快发展、追赶超越在相当长的一段时期内始终是安康的第一要务。坚定不移把招商引资作为开放发展第一抓手、追赶超越最强动力，打造一流的营商环境，要积极争取“央资”，深入挖掘“内资”，充分激活“民资”，创新渠道“融资”，打造内陆开放发展新高地。

政府报告提出，今年将实施210个市级重点项目，完成年度投资465亿元，着力补齐基础设施、产业发展、生态环保等领域的短板，促进经济持续快速发展；力促西渝高铁西安至安康段，石泉、汉阴、平利通用机场开工，加快安康机场和平镇、安岚、石宁高速、阳安铁路二线建设，扎实推进旬阳至桐木高速连接线等项目前期工作；强力推进西北电子信息产业基地、智能终端电子信息产业园、硒谷动力产业园、西北纺织服装产业城、陕西建工新型建材工业园、南水汽配二期，旬阳、白河电站等项目建设等项目早开工。

赵俊民说，2018年是安康的“营商环境提升年”和“招商引资突破年”，在聚力招商引资和招才引智中，安康还将主动融入“一带一路”和长江经济带建设，紧盯珠三角、长三角、京津冀和关天、成渝、江汉经济圈等热点区域，抓住东中部地区产业转移、东西部扶贫协作和天津、常州对口帮扶等历史机遇，由各级政府和部门“一把手”负总责，推动一批好项目大项目落地，确保招商到位资金600亿元以上；鼓励本地人就地创业和在外创业成功人士回乡投资兴业，建立重点领域委托招商、重点地区驻地招商、重点行业顾问招商机制，着力培育枢纽经济、门户经济和流动经济，积极打造川陕鄂渝“融通枢纽”、陕西向南开放“第一门户”、丹江口库区及上游地区物流中心。

编辑： 张娟