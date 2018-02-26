安康今年力保优良天数逾310天 坚决打好“蓝天保卫战”

西部网安康讯（记者 毛明博）在今天（2月26日）开幕的安康市第四届人民代表大会第四次会议上，安康市市长赵俊民代表市人民政府向大会作工作报告。政府工作报告中提出，今年安康将坚决打好“蓝天保卫战”，持之以恒开展秸秆焚烧、城市扬尘等专项整治，环境空气质量优良天数保持在310天以上。

今年安康市深化国家主体功能区建设试点示范，以厚植生态优势、提升环境质量为目标，认真落实环境保护“党政同责、一岗双责”和政府属地管理责任、环保部门监管责任、企业主体责任，全面完成中省环保督察反馈问题整改，高质量完成第二次全国污染源普查。实施汉江水质保护“十大专项行动”，完善“河长+警长+督察长”管理责任体系，高标准实施沿江沿河城镇“两厂(场)”建设，加强瀛湖湖泊综合治理，推行重点监控源第三方管理运营。突出危化品运输、尾矿库、农业面源污染等重点，严格落实防控责任和应急措施，推行危化品道路运输“入境检查、重点护送、出境通报”工作机制，确保不发生重大环境污染事故。坚决打好“蓝天保卫战”，持之以恒开展秸秆焚烧、城市扬尘等专项整治，环境空气质量优良天数保持在310天以上。

此外，政府报告还提出将继续实施造林绿化和土壤污染治理、山水林田湖草生态修复。完成166个村农村环境综合整治任务。强化生态红线管制，加强秦岭生态环境保护和修复治理。支持企业实施清洁化生产、循环化改造，加强对固体废物与垃圾回收处理的监管，开工建设中心城市垃圾焚烧发电项目。全面开展国家低碳城市试点，倡导绿色环保生活方式，积极推广使用新能源，开展节约型机关、绿色单位创建等活动，引导全社会共建绿色家园，打造优美宜人的生态空间。

编辑： 张娟