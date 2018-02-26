安康今年重点实施8项惠民行动 提升市民幸福指数

西部网安康讯（记者 毛明博）上学，就医、就业，住房等事关市民切身利益。今天（2月26日）开幕的安康市第四届人民代表大会第四次会议上，安康市市长赵俊民在政府工作报告中提出今年将实施8项为民惠民行动，以不断提升市民幸福指数。

“为民惠民八项行动”分别为：

一是创业就业行动。全面落实新一轮就业补贴和创业扶持政策，积极支持高校毕业生、在外务工返乡人员等各类群体在安康创业就业。大力发展新社区工厂，积极承接毛绒玩具等产业转移，力争新培育社区工厂100家，吸纳就业1万人。组织免费技能培训3万人次，发放创业担保贷款4亿元，城镇新增就业2万人，城镇登记失业率控制在3.9%以内。

二是教育提升行动。实施教育项目189个，完成投资5.3亿元，进一步提升城乡基础教育学校办学条件；组织中小学、幼儿园教师参加市级以上培训1万人次；推进中心城区教育提升工程，新增学位5000个，开展集团化办学试点，尽最大努力解决择校热、大班额问题。

三是便捷医疗行动。扩大“居民健康卡”覆盖面，促进医疗服务全程大提速；实施新生儿52种疾病免费筛查；全市三级以上医院全部开通电话或网上预约挂号，实行同级医疗机构检查、检验结果互认，有效降低患者就诊费用；深入推行分级诊疗和双向转诊，家庭医生签约服务覆盖30%以上的家庭。

四是安居保障行动。认真组织实施政府购买棚改服务，完成11153户保障性安居工程建设（城市棚户区改造），新增租赁补贴发放2885户，完成农村危改9791户；围绕促进房地产市场平稳健康发展，积极探索建立符合安康市情的多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，满足不同层次住房需求。

五是食品安全行动。按照“四个最严”的要求，以“小餐饮、小作坊、小摊贩”为重点，开展餐饮行业专项整治，加强网络订餐和外卖食品监管，拒绝餐桌污染，确保食品安全，让老百姓吃得放心；新建和改造农贸市场2个、社区便民商业服务中心3个，评选一批市级食品安全示范单位。

六是公共文体行动。推动安康学院院地共建图书馆尽快向市民开放，中心城区新增24小时无人值守自助书屋20个，促进全民阅读，建设书香安康，提升城市品质；举办群众性公共文化活动50场次以上；实施10个县级公共体育场馆设施“三个一”改造，市县镇村四级学校体育运动设施全部面向社会免费开放。

七是交通治理行动。加强中心城市道路交通优化和早晚高峰交通疏导，有效消解南北通道、重点路段、校园周边等交通堵点；严厉打击车辆违法营运、乱停乱放行为，规范摩托车、电动车、代步车管理；新增和更新出租车270辆，新增公共停车泊位2000个。

八是政务便民行动。织密全市政务服务“一张网”，延伸12345便民服务“一条线”，完善公共资源交易“一个平台”， 让信息“多跑路”、群众“少跑路”；推行马上办、网上办、一次办，推出更多“只跑一次”和“不见面”服务事项，办事时限再压缩20%，12345办理不超过5个工作日，降低企业参与公共资源交易成本。

编辑： 张娟