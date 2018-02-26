京东X无人超市落户大雁塔景区 可通过人脸识别支付

京东X无人超市正式落户西安大雁塔景区。

西部网讯（记者 刘望）2月26日，京东X无人超市正式落户西安大雁塔景区旁,古朴庄重的西安大雁塔迎来黑科技：刷脸进店、优惠更新、自动结算……颠覆了传统购物方式。开业当天及元宵节当天，进店消费的顾客均有机会参与优惠活动，赢得专属礼品。

“无感知购物”只需三步走 进店消费有机会赢礼品

位于大雁塔北广场东侧的京东X无人超市是西北地区的首家社会化门店，将通过人脸识别、物联网、大数据等全新科技改变消费者的购物方式，提升消费者的购物体验。这也是全球首个5A景区无人超市。

游客进入超市先“刷脸”，通过摄像头进行人脸识别，绑定自己的身份与支付信息；挑选商品，电子价签展现商品促销价格；最后，消费者拿着商品通过智慧化结算通道，便可以自动完成商品统计与结算，实现“无感知购物”。

开业当天及元宵节，京东X无人超市大雁塔店还会举行“让爱抵达，京东物流作信使”活动，进店消费的顾客均有机会参与活动，赢得专属礼品。顾客可以在店内随机抽取一张年签，并领取一份专属狗年福袋，此外还可以亲手制作一封表达内心想法的信件，京东物流将免费为顾客传递。

进入超市先“刷脸”，绑定信息便可实现“无感知购物”。

落地西安辐射西北 推动“无界零售”到来

从去年10月到今年2月，京东X无人超市已经在华北、华东、东北落地开花，并持续在全国布局落子。而陕西省会西安不仅是古代丝绸之路的起点，也是“一带一路”倡议的重要节点，作为中国西北地区重要的经济政治中心，京东一直将其作为西北乃至全国布局的战略要地。

京东X无人超市落户西安大雁塔，是京东无人黑科技又一次突破性落地。意味着无人科技将从这里开始，由陕西影响西北，由西北辐射全国，将最前沿的无人科技场景带入到西安市民的现实生活，为“无界零售”时代提供支撑。

京东方面表示，未来，京东无人科技将持续开拓更多无界零售场景，为消费者提供便捷、极致的购物体验。京东还将通过坚持不懈的创新与发展不断打破零售边界，以智能技术改变用户生活，驱动整个零售系统的不断优化，推动崭新的无界零售时代加速到来。

京东X无人超市落户西安大雁塔，为“无界零售”时代提供支撑。

京东X无人超市与缤果盒子对比：开放与封闭哪个商业路径更优？

京东X无人超市大雁塔店作为全球首个5A景区店，却不是西安的首个无人超市。2017年8月，“缤果盒子”就曾落地凤城七路与文景路十字的创业大街，彼时，“缤果盒子”对媒体表示，2017年将在西安铺设100家缤果盒子，网点主要将选择高端小区与半封闭小区。而这一次，京东则把目标投向了开放式的景区，两者的商业区位布局出现了明显的不同。

而从消费者的购物体验上来看，倘若在缤果盒子进行购物，需要先扫码注册，购物后手机扫码支付，其中人脸识别起防盗作用。而京东提供的是人脸识别注册，提前绑定支付信息，购物后，在走出结算通道时自动识别，直接用绑定的账户信息支付，不需额外操作。

此前，有业内人士分析，以缤果盒子为代表的无人门店技术，核心理念是用机器代替人工服务；另一种是网络电商巨头通过计算机视觉识别等组成一套完整的无人零售解决方案，实现门店的数字化。前者更容易实现规模商业化，可以低成本快速复制。后者核心动力都不在抢夺便利店市场份额，而是希望以此为试点，找到线下零售方案，突破自有业务边界。

编辑： 刘望