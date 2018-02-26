政协第四届安康市委员会第二次会议开幕

政协第四届安康市委员会第二次会议在安康剧院开幕。

西部网安康讯（记者 毛明博）2月25日上午，政协第四届安康市委员会第二次会议在安康剧院开幕。本次大会应到委员291人，实到272人，符合政协章程规定，安康市政协主席陈勇主持开幕大会。

陕西省人大常委会副主任、安康市委书记郭青，安康市人大常委会主任陈勇，市长赵俊民，市政协主席陈勇、安康市政协副主席马晓旬、黄骁勇、吴大康、孟平、吴平，市政协秘书长李云健在主席台前排就座。

受政协第四届安康市委员会常务委员会委托，马晓旬向大会报告工作。大会的主题是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，团结各界人士，凝聚各界共识，为谱写西北生态经济强市建设新篇章贡献智慧和力量。

报告指出，2017年，是四届市政协的开局之年。一年来，在中共安康市委的坚强领导下，四届市政协常委会团结带领参加市政协的各党派团体、各族各界人士和广大政协委员，把握人民政协性质定位，突出团结民主两大主题，聚焦全市中心任务，积极协调关系、增进共识、建言改革、促进发展，充分发挥了人民政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为建设西北生态经济强市作出了积极贡献。

报告强调，当前和今后一个时期，四届安康市政协常委会首要政治任务是深入学习贯彻中共十九大精神，用中共十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作，切实把社会各界的思想和行动统一到中共十九大精神和省委、市委的决策部署上来。要坚持党对政协工作的绝对领导，坚持服从服务于党和国家的中心任务，紧扣西北生态经济强市建设协商议政，本着“党政所需、群众所盼、政协所能”的原则，加强调研协商，努力为党政决策贡献务实之策；要围绕重大方针政策的贯彻落实加强监督，发挥好委员视察、提案和社情民意的监督作用；要坚持以人民为中心的发展思想，聚焦人民对美好生活的需要，抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，为增强人民群众获得感、幸福感、安全感建言献策；要发挥政协团结统战功能，做好宣传政策、解疑释惑、协调关系、化解矛盾、凝心聚力工作；要充分发挥政协委员的主体作用，加强委员培训，完善履职平台，提升服务质量，加强委员管理。要按照全面从严治党和新时代对政协工作的新要求，全面加强政协自身建设。

受政协第四届安康市委员会常务委员会委托，吴平向大会报告四届一次会议以来的提案工作情况。安康市上领导鲍永能、陈明、赵璟、高晶华、田沐臣、罗雪剑、尹清辽、李启全、黄勇、金全斌、袁子顺、马孝芳、邹俊杰、陈伦宝、寇全安、何邦军、杨尚伟、蒋清海、杨淼等在主席台就坐。

编辑： 张娟