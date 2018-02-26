安康市四届人大四次会议开幕 安康今年18万人脱贫

安康市四届四次人大会议开幕现场。

赵俊民代表安康市人民政府向大会作工作报告。

西部网安康讯（记者 毛明博）2月26日，安康市第四届人民代表大会第四次会议开幕。大会应到代表358人，实到代表332人，符合法定人数。上午9时，大会主席团常务主席、大会执行主席陈勇宣布会议开幕。郭青、赵俊民、陈勇（政协）、鲍永能、袁子顺、马孝芳、邹俊杰、陈伦宝、吴少华等大会执行主席在主席台前排就座。安康市市长赵俊民代表市人民政府向大会作工作报告。

安康扶贫模式去年被全国推广 124个贫困村7.35万人脱贫

政府工作报告指出，2017年，安康市实现生产总值974.7亿元，增长10.5%；财政总收入85亿元，增长8.6%；城乡居民收入分别达到28158元和9394元，增长8.5%和9.4%；124个贫困村、7.35万贫困人口脱贫；主要经济指标快速增长，生产总值、规模工业增加值、固定资产投资、农村居民收入增速和非公经济占比等指标稳居全省前茅；富硒食品产销两旺，实现规模以上产值370亿元，增长25%，“安康富硒茶”地理标志商标成功注册；安康成功创建为国家森林城市，入选中国养老城市排行榜50强，顺利通过国家公共文化服务体系示范区创建资格评审和国家卫生城市复审；安康新社区工厂扶贫模式被全国推广，教育扶贫模式入编中组部干部培训教材；防汛抢险救灾工作受省防总通报表彰，公众安全感指数连续6年稳居全省前列。

安康今年18万人脱贫 镇坪县率先脱贫摘帽

政府报告中提出，今年经济社会发展的主要预期目标是：生产总值增长9.5%，力争达到10%；全社会固定资产投资增长15%；规上工业增加值增长13.5%，力争达到14%；社会消费品零售总额增长13%；财政总收入和一般预算收入分别增长4%和6%；城乡居民可支配收入分别增长8.5%和9%；完成省定主要污染物减排和节能降耗任务，汉江出境断面水质稳定保持国家Ⅱ类标准；实现镇坪县脱贫摘帽和403个贫困村18万贫困人口脱贫退出。

赵俊民在政府工作报告中提出，今年安康市除通过扎实践行新发展理念、坚持以脱贫攻坚统揽全局、坚定追赶超越实施路径、提升发展质量和效益、推动招商引资实现新突破等多个举措外，还要重点实施“创业就业、教育提升、便捷医疗、安居保障行动、食品安全行动、公共文体、交通治理、政务便民等8项为民惠民八项行动，以提升群众幸福指数。

开幕大会还进行了两项议程：审查安康市2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告，审查安康市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告。政协安康市四届委员会委员列席大会，在安省十三届人大代表等列席会议。

编辑： 张娟