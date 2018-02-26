春运资讯·2月26日｜西安往省内各地票额能力较充足

西部网讯 今日（2月26日），西安局集团公司预计发送旅客40万人次，加开列车37列。
其中，加开长途始发列车10列：西安北—北京西G4018次、G4020次、G4036次，西安北—佛山D4081次，西安北—温州南G4348次，西安北—上海虹桥G4324次，西安—上海K4026次、K4192次，西安—贵阳K4632次，宣汉—上海K4258/5次。
加开省内始发客车27列：西安北～汉中D6879/80次、D6883/4次、D6889/88次，汉中—西安北D6832次，西安北～宁强南D6881/2次，西安～宝鸡T7013/4次、西安—宝鸡K8171次，西安～神木K8198/7次、K8190/89次，宝鸡～神木T7012/1次，西安～安康K8184/5 K8186/3次，安康～府谷K8204/1/4 K8203/2/3次，西安～略阳K8173/4次，安康—宣汉K8213次、安康—宣汉K8225次、宣汉—西安。
从车票预售情况来看，动车组方面：除兰州方向外，26日西安北开往各方向直通动车组列车有座席位车票已基本售完。27、28两日，除北京、广深、上海、东北方向各次列车有座席席位已基本售完外，其余各方向列车有座席票额有剩余。管内汉中、延安、大荔去往西安动车组列车客流较大，3日内有座席位已售完。西安往省内各地票额能力较充足。
普速方面：开往北京、上海、广州、长春、天津、宜昌、云贵及西去银川、兰州以远、呼和浩特方向卧铺及有座票额基本售完。管内西安往榆林、神木、安康及彬县、韩城方向各次普速列车均有部分余票。神木、榆林以及安康至西安方向有座席票额基本售完。
编辑： 焦晓珊
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