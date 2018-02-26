榆林：民俗表演年味浓 榆林小曲送祝福

春节期间榆林步行街上小剧场的陕北特色表演。

春节期间榆林步行街上小剧场的陕北特色表演。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 王蓉）对于很多人来说这几天已经投入到工作中，但是在榆林的老街上，这年味依旧很浓，老街上说书、秧歌、灯展还在继续，榆阳小剧场里每天都有本土的特色文化节目演出，吸引了不少市民和游客。

春节期间榆林步行街上的小剧场内，卖杂货、掐蒜台、九连环，一首首榆林人耳熟能详的小曲，在这里精彩上演。

榆林市民刘女士说：“我平时也喜欢唱一些，觉得很动听，很感人”

广州游客：“我媳妇是这的人，这几天回来探亲，好看又好听，有陕北特色。平时接触不到这种东西，过年时候看一看传统的东西，是传统文化的一种传承。”

榆林小曲作为国际级非物质文化遗产，是边塞文化的典型代表，鉴于曲艺和民歌的一种传统民间形式。据说是清代康熙年间由随军塞上的江南艺人传到榆林，伴奏乐器以扬琴为主，最特别的就是演唱者用的打击乐器——一只小瓷碟。唱段是叙述性的抒情小曲，一方面保持着江南民歌的传统特征，一方面又吸收了陕北当地的民歌小调，如此便形成了南北一体的新艺术品种，流传到现在已有300多年的历史。

榆林小曲表演者梁梅告诉记者：“榆林小曲作为我们国家的首批非物质文化遗产，我们每年春节都会和父老乡亲在六楼齐街上表演，让更多的榆林父老乡亲近距离的接触小曲，并且能够了解小曲，喜欢小曲。”

作为2018年陕北过大年的一部分，步行街上也陆续推出陕北说书，陕北道情等榆林人喜闻乐见的陕北特色表演，热闹喜庆持续到正月二十三。

编辑： 张娟