【新春走基层】唐凌：让原创作品得到保护

西部网民生热线为《今日点击》指定官方线索平台，请点击图片进行留言。

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王翯轩 何超）如今许多年轻人都想自己创业，但干什么，商机在哪里，却不一定明白。在西安，一个23岁的大学生，利用自己所学知识，用互联网做起了为原创作品维权的事。据说，著名作家贾平凹、《武媚娘传奇》的编剧潘朴、喜马拉雅电台副总裁李海波，都把自己的作品交给他保护。那么，利用互联网怎么保护原创作品？今天我们就来看看唐凌的故事。

2013年9月，18岁的唐凌考入西安交通大学，进校不久，他觉得，在西安交大这所偏重理工科的名牌院校，缺少了点“人文气氛”。于是，他和几个谈得来的校友创办了“微品交大”微信公众号，推送西安交大鲜为人知的校史、建筑、校友等文章视频，很快“微品交大”就成为全校师生乃至其他高校热议的话题。

西安纸贵互联网科技有限公司创始人&CEO唐凌：“发出交大的声音，让社会能够听到交大的声音，当时就是一帮充满理想主义的人。”

随着“微品交大”知名度的提升，2014年初冬发生的一件事，让唐凌和小伙伴们很是气愤。

唐凌：“组织了摄影师，开始出去采集，同时也找了小编写了一首诗，讲了交大的雪。”

谁也想不到，短短几个小时之后，他们的原创就被另一所高校的公众号模仿抄袭了，愤怒的唐凌和小伙伴们找到对方质询。

唐凌：“不署名，不回复，直言去举报我啊，我就觉得这是一个很残酷的现实。”

无奈之下，同学们又向公众号平台投诉，结果却被平台告知，要提供确凿的事实和法律证据。

西安纸贵互联网科技有限公司联合创始人宣松涛：“当时学生也没有这个时间和成本去做这样的一个维权的事情。”

作品被剽窃，如何保护自己作品的版权成了唐凌的一个心结。那时，在版权局登记一个作品费用在400元左右，周期将近一个月，这对在校大学生来说是无法承受的。为了保护自己的原创作品，大二时唐凌辅修了法律专业。

唐凌：“希望能够自己理解法律，用法律的武器来保护自己。”

高中时，唐凌获得过全国计算机奥赛一等奖，他觉得互联网时代的版权侵权问题最终还是要通过互联网技术去解决。于是，他找到交大法学院副院长、陕西省哲学社会科学重点研究基地--知识产权研究中心主任马治国教授指点迷津。

马治国：“就建议他们专门做这么一个平台协助版权管理机构做版权登记，做版权的管理，做版权的运营、许可和权利保护。”

在我国，传统的版权登记依靠人工，不仅确权难、周期长，而且费用也比较高，唐凌想通过“互联网+版权”的模式来解决传统版权行业存在的这些问题，而他的想法也得到了陕西省版权局的支持。2016年4月，唐凌顺利拿到了100万元的风投。

西安纸贵互联网科技有限公司投资人袁军民：“我们做投资的话，实际上来说，第一个看人，靠谱的人加上靠谱的项目，等于成功。”

一番招兵买马后，唐凌的“互联网+版权”的公司应运而生。2016年8月份，在线版权登记网站“纸贵”正式上线，在这一平台上，版权所有方只需在线提交自己的创作证明、权属证明文件和样本，可免费由“纸贵”平台利用区块链等技术对作品进行验证、确权并提供数字版权证实，也可以选择由陕西省版权局提供的有官方存证的登记服务，费用为100元。

马治国：“迅速地电子登记，并且能够很好地固定证据和取得证据，为后来的管理、许可和保护，给予技术支持。”

平台有了，需要原创者来捧场入住，然而，市场的拓展却给唐凌和他的同事们浇了一盆冷水。

宣松涛：“我记得当时是2016年8月份，我们顶着38、39度的烈日，基本跑遍了西安每一家做书画的做书法的那些书画馆。”

原以为陕西是文化大省，活跃的书画市场一定会给他们带来第一批优质用户，可现实却是，即便免费登记版权也没能得到书画家们的青睐。而更令他们感到不安的是，他们意识到自己的创业项目很可能是一个伪需求。

宣松涛：“他们放任这种侵权行为，他们认为他们的作品在网上不断被转发被传播，是对他们名望和声望的提升。”

唐凌决定对版权行业的所有门类包括摄影、编辑、软件等类目进行一一排查，要找到版权行业最真实最迫切的需求，终于找到了真正的需求者。

北京海客瀛洲网络科技有限公司西安分公司文学监制康慨：“我们的产品叫故事APP，上面有一万七千多个作者，其中有580多个是我们独家签约的，尤其是我们独家签约的版权，如果他们被抄袭，对我们的利益是有直接的这种侵害的。”

最终，网络写手、作家、编剧成了纸贵的第一批意向用户。而这种新型的版权登记模式也吸引了多位名人--著名作家贾平凹授权“纸贵”给自己的13部文学作品做了版权登记；电视连续剧《武媚娘传奇》编剧潘朴；喜马拉雅FM的副总裁李海波也相继成为了“纸贵”的用户。然而，创业的路并不好走。

西安纸贵互联网科技有限公司前端技术组长马立斌：“后来到年会的时候，我们公司整个走得差不多剩七八个人了，加上老板就剩七八个人了。”

宣松涛：“发不出工资了，当时公司账面上已经没有钱了。”

从初创时的近30人，到2016年底只剩5名员工，唐凌和宣松涛经历着“创业企业，九死一生”的魔咒，纸贵能否熬过这个寒冬？

马治国：“你越是新的创业，风险越大，他找过我，我告诉他两个字：坚持。”

最终，唐凌和宣松涛以个人名义向投资人借债20万元，决定继续坚持下去。

西安纸贵互联网科技有限公司投资人袁军民：“因为我自己也做企业，我知道做企业从零到一是非常难的，从零到一的难度比从一到一百的难度要大的很多。”

2017年初，唐凌和他的小伙伴们渡过难关，并在在线版权登记、保护领域，获得行业一片赞誉。版权登记、维权服务以及IP孵化三个部分的业务均为纸贵创收，实现盈亏平衡。

如今，成立一年半的“纸贵”，在线登记作品已超过2万份，数据库储量达1000多万，注册客户超过2000人，公司估值已达2.5亿元，而且在北京、硅谷、伦敦等地都有办公室。年轻的“纸贵”已成为一家名副其实的跨国企业，在这里我们祝愿“纸贵”不断成长壮大。

请使用微信扫描添加民生热线公众号

编辑： 辛超