【新春走基层】刘许利：从“刘折腾”到“刘大饼”

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 李云峰 王建）对于许多创业者来说，走出贫困，改变现状是最好的动力源泉。一个来自渭南白水县的32岁农村青年，凭着改变命运的坚定信念和不屈不挠的拼搏精神，硬是从白手起家、一路折腾，将自己的事业做到了年收入上千万元。那么，他是如何做到的？我们今天来看看他的创业故事。

创业感言：“创业没有大小之分，我们把每一件小事认真地去做，做到极致，这样我们才有能力以及经验做更大的事情。”

他，叫刘许利，因为创造了“刘大饼土豆片夹馍”的品牌而被人习惯称为“刘大饼”，至于真名反倒很少有人称呼了。刘许利的创业生涯开始于2010年8月。那一年，大学毕业刚两年的他，看到快递行业成长迅速，便毅然辞掉工作，和两名正在上大学的同学凑了五千块钱，在西安市鱼化寨附近租了一间民房，办起了一个小小的快递转运点。

刘许利：“我必须走出来这一步，把自己使劲往路上逼，逼着走。因为之前上班的时候我也断断续续做过一些创业的事情，但是正因为自己上班还可以给自己一部分收入，所以说做一段时间，坚持不下来。”

创业初期，艰辛可想而知，由于经费紧张没钱买电动车，收货、送货常常得靠人力扛、靠板车拉。

刘许利：“我们收的货物，比较大一点的，我们都是一人扛几件，扛着往上上，公交车司机都不让上，这时候把做快递叫‘倒鸡毛’，我们从客户收回来倒给快递公司。”

就这样打拼了三个月，他们才拥有了自己的电动车。八个月后，手头已经攒下4万块钱。这时候，刘许利和同伴已经不满足“倒鸡毛”挣小钱，而是买了一辆二手面包车，加盟了一家快递公司，准备大干一场。本想着背靠大树好乘凉，没想到加盟第一个月就栽了个大跟头。由于对派送片区不熟悉，造成快件挤压严重，被公司罚款一万元。

创业伙伴许宏伟：“感觉压力非常大，每个人当时的工资是600块钱，你想这1万元估计至少得一年多才能挣回来。”

刘许利：“当时想那个地方真的都不敢坚持，但是回过头来一想，第一次创业我知道对自己意味着啥。哪怕第一次创业我坚持下来不挣钱，可能就成功了；一旦坚持不下来，估计我以后再也没有勇气创业了。”

无奈之下，刘许利和创业伙伴只好拼命工作、加班加点，同时发动同学朋友来帮忙，这才度过了快递积压危机。快递点逐渐步入正轨后，决策上的一个失误，又差点毁掉这份事业。原来，快递公司要重新调整经营片区，由于考虑不周，原本属于刘许利他们的利润比较高的一块片区被公司划走，导致他们的收入骤减。

刘许利：“记得半夜我起来到我们的仓库，仓库很冰冷，在那边就待了一晚上，为啥我要这样做？其实我就是要惩罚自己。”

到了2012年11月底，也就是入行快递行业两年零三个月的时候，刘许利和创业伙伴终于挣下人生的第一桶金——20万元。就在大家都认为他们的事业趋于稳定的时候，刘许利却做出一个惊人的决定：退出快递行业，转行做别的。

刘许利：“当时我给快递定位就是我要淘一桶金，这不是我想要的事业，这只能当成一个生意去做。在我印象当中，我感觉事业应该就是在一个面上做事情，而不是某一个点上，我希望在某一个行业里面能做出我的一些突出贡献。”

此后的两年，刘许利加盟过别人的驾校，也曾尝试与人合作创办一家快捷酒店，但梦想都没能成真，名字也与如今的“刘大饼”无缘。直到2014年10月，一次偶然的机会，当他品尝到了“香辣土豆片夹馍”时，才确定了这就是自己创业的方向。

刘许利：“当时我第一次就吃了两个，吃了两个我感觉好吃，这东西能做。”

刘许利的妻子彭佟妮：“刚开始其实我不太愿意，因为他一说这个东西，在西安总体看起来都是地摊上的。”

最终，妻子拗不过倔强的刘许利，还得陪着刘许利一起到处品尝、考察市场。

刘许利的妻子彭佟妮：“每天可能要吃四五六家，其实我爱吃辣椒，但吃着吃着，吃到后面见到土豆片夹馍就不敢下嘴了。”

经过一段时间的市场调研，最终，刘许利摸清了土豆片夹馍的门道：消费人群以年轻女性为主，口味偏麻辣。而为了获得一个比较好的配方，他和妻子曾经前后八次赶到高陵去拜访一个拥有独家秘方的农户。

刘许利：“每次去就跟人家磨，一千、两千、五千、八千、一万、一万五，谈价格，最后两万块钱把配方确定下来。”

经过多次调制配方，2014年12月，刘许利终于将自己的土豆片夹馍店办了起来，并取了个有意思的名字“刘大饼”。

刘许利：“一个是我们的饼大，我们的饼的直径14到15厘米；再一个，我有一张大饼脸，所以说我姓刘，就叫刘大饼。”

没想到，“刘大饼香辣土豆片夹馍”店开起来后，每天的营业额都在三千元左右，这更加激发了刘许利把土豆片夹馍当成事业做大做强的信心。随后，他给自己的土豆片夹馍制定了企业标准。

刘许利：“当时市场的土豆主要有三个地方，陕北的土豆炖着比较好吃，绵；汉中的土豆炒着好吃；内蒙的土豆个头大，夹到我们饼里面它的层次感比较清晰，而且煮的时间短，它比较脆，所以说最终我们选的内蒙土豆。”

正因为迎合了消费者的口味，“刘大饼香辣土豆片夹馍”的品牌很快得到了市场的认可，随后，刘许利又在小寨赛格商场开设了直营店，一年的营业收入就将近300万元。

刘许利：“因为赛格现在在整个西北来说，它在商业综合体里排第一，人流量非常大，而且以年轻女性为主。一旦进入赛格，相当于我们在整个西北就占据了一个制高点。”

如今，刘大饼土豆片夹馍已经发展到3家直营店，60多家加盟店，一年的营业收入超过一千万。2018年，刘许利又调整了经营思路，将扩大直营店规模、减少加盟店数量，计划年营业收入超过5000万元。

马云曾经说过：“你穷，是因为你没有野心！”也许真的是“心有多大，舞台就有多大”。刘许利的故事说明，在人生的舞台上，在财富故事不断上演的今天，只要你有梦想，只要你坚持，再加上一点商业头脑，创业就不会像你想的那么难！

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编辑： 辛超