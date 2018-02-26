应聘送餐员被贷高利贷 律师：被骗贷可主张撤销贷款合同



在网上找到的公司招聘信息。

西部网讯（记者 陈嘉伟）2月23日，西部网、陕西头条报道了《小伙西安应聘送餐员 称中介让高息分期购买电动车》一事，目前，西安工商部门就此事正在展开调查。

然而，送餐员小吕面临的高额贷款利息是否合法？网络P2P金融服务纠纷该怎么避免？这些也是大家关注的焦点问题。

民生热线：莲湖区一中介公司以招聘送餐员为名 高价分期销售电动车

个人消费贷款年利率达56.6%

有关小吕应聘送餐员反而被骗贷款买电动车的报道发出后，西部网“民生热线”栏目今天又收到多起类似的投诉。

当事人小王向西部网“民生热线”反映称，去年5月份买了一部2600元的手机，在营业员的推荐下，在“优亿金融”办理了个人消费分期。“当时给我说的利息总共是300多，我想也不多，就办理了，结果每个月要还267元，还18个月。算下来总共要4806元，要多还2206元。”

跟小吕一样，小王也没有拿到贷款合同.“合同让我签了个字就没有给我，还款的微信号上也没有相关内容，只有我每个月需要还款的金额和还有多少期要还。”

对此，记者向银行专业人士咨询，某商业银行客户经理表示，小吕的贷款算下来年利率是44.3%左右，而小王的贷款年利率更是高达56.6%。

目前，小王认为这个利率属于高利贷，他已经不再还款。而“优亿金融”方面已通过律师函等方式催其还款。

司法解释：年利率超过36%属于高利贷

那么小吕和小王的贷款是否属于高利贷？

根据《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》中规定：民间个人借贷利率由借贷双方协商确定，但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率(不含浮动)的4倍。超过上述标准的，应界定为高利借贷行为。而目前央行的基准利率为：一年以内(含)为4.35%、一至五年(含)为4.75%、五年以上为4.90%。

小吕和小王的贷款利率显然高于央行基准利率的4倍。

但在一般司法实践中，年利率超过36%才被定义为高利贷。

最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》中第二十六条规定：借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。

借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予以支持。

被认定为高利贷 本金及合理利息仍需支付

那么小王能否以年利率超过36%为由拒绝还款呢？

陕西洪振律师事务所的马晨律师表示，即使被认定为高利贷，但本金及合理的利息仍需要借款人偿还。“出借人还是可以主张不超过24%的利息，法院是应该予以支持的。”

但是如果按借款人的说法，马晨认为，这还涉及到借款合同效力问题。

依据我国《合同法》第五十二条规定，一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

“像小吕说的是做担保，小王说利息总共只有300多的情况如果成立，那么该贷款应该是无效的，借款人可以向人民法院主张撤销合同，并同时归还电动车、手机等物品。”马晨说。

对此，马晨提醒广大消费者，在网络P2P金融服务盛行的今天，借贷最好寻找正规金融服务机构，在借贷时仔细阅读借贷合同的具体内容，搞清楚利率、还款时间、还款方式等内容，按时还款。

编辑： 沈晓芳