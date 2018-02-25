宝鸡今年将着力办好十件实事 着力解决群众关心重点问题

宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议开幕。

宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

西部网讯（记者 鲁鹏飞 刘望 实习生 杨洋）2月25日上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在宝鸡工人文化宫开幕，宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

惠进才在报告中提到，今年，宝鸡将继续从群众诉求最为强烈的地方入手，着力办好十件实事。

一是投资1.08亿元，开展第三期学前教育行动计划，实施高中阶段教育普及项目，改善城乡教育教学及师生生活条件。二是投资9200万元，完成230万城乡居民家庭医生有偿服务包的签约工作，不断提高群众健康水平。三是投资25亿元，新开工棚户区改造2万套，进一步解决好困难群众住房问题。四是投资5.92亿元，改善提升248个村68.92万人饮水条件，促进农村供水城市化。五是投资8亿元，加快“电化宝鸡”步伐，让更多居民享受供电优惠政策和优质服务。

六是投资5亿元，在市区新建5000个停车位，持续缓解停车难问题。七是投资3000万元，继续开展技能培训全覆盖惠民工程，免费开展就业创业培训3万人。八是投资5600万元，推进33个社区服务中心、6个老年人日间照料中心和17个农村公益性公墓建设。九是大力实施“厕所革命”，逐步解决城市如厕难、农村难如厕问题。十是开展公益惠民演出1000场次，覆盖全市每个镇村，将文化大餐送到群众家门口。

编辑： 赵昊