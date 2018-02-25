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宝鸡加快完善公共服务体系 新建和改扩建68所学校

时间：2018-02-25 23:58:31  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鲁鹏飞 刘望 杨洋

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宝鸡加快完善公共服务体系 新建和改扩建68所学校

2月25日上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在宝鸡工人文化宫开幕，宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议开幕。

宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

西部网讯（记者 鲁鹏飞 刘望 实习生 杨洋）2月25日上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在宝鸡工人文化宫开幕，宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

惠进才在报告中提到，2018年，宝鸡将加快完善公共服务体系，不断满足群众美好生活需要。深入实施高校毕业生就业创业促进计划，支持返乡下乡人员创业创新，千方百计扩大就业。深化就业扶贫协作，探索建设一批社区工厂和就业扶贫基地，实现贫困劳动力充分就业。全年城镇新增就业4.5万人，转移农村劳动力85万人。

进一步落实全民参保计划，巩固扩大各类保险覆盖面。推进社会福利、未成年人保护等民生项目建设，切实加强住房保障，积极培育住房租赁市场。大力实施五大助残关爱工程，完善特困人员、孤寡老人、孤儿等社会救助制度，做好双拥优抚安置工作，加快养老服务市场化、产业化步伐。

以公共服务促进幸福。加大城区中小学、幼儿园建设力度，新建和改扩建68所学校，逐步消除义务教育学校大班额，提高普惠性幼儿园占比。加快宝鸡大学建设，高水平高质量普及高中阶段教育。建设市职业教育公共实训中心，打响“宝鸡技工”品牌。深入开展健康城市“十大行动”，启动市中医医院扩建，推进西安交大蟠龙医院项目，加强城市紧密型医联体、县域医共体、专科联盟等建设，健全分级诊疗体系，完善支付制度改革，提升医改“宝鸡模式”。优化计划生育服务，提高妇女儿童保健水平。加快全民健身场地设施建设。以承办全国第十四届运动会比赛项目为契机，继续办好国内高水平赛事。

编辑： 赵昊

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