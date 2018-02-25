宝鸡加快融入“一带一路”建设 力促宝鸡机场年内开工

宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议开幕。

宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

西部网讯（记者 鲁鹏飞 刘望 实习生 杨洋）2月25日上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在宝鸡工人文化宫开幕，宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

惠进才在报告中提到，今年宝鸡将着力构建现代化、立体式综合物流枢纽，更高水平引进来，更大力度走出去。

巩固交通枢纽地位。加快宝鸡至坪坎、太白至凤县、凤翔至旬邑高速公路建设，确保宝汉高速陇县至陕甘界、连霍高速宝鸡过境线、绛帐至汤峪高速路建成通车，力争眉县至太白、麟游至法门寺、关中环线宝鸡段高速路开工。推进西安—汤峪—法门寺—咸阳机场城际铁路建设，积极开展法门寺—宝鸡城际铁路前期工作，争取宝汉巴南铁路、宝平中卫铁路复线列入国家规划，力促宝鸡机场年内开工。抓好陕甘界至凤翔、两亭至良舍等14条国省干线公路升等改造。支持麟游、眉县、凤县、陇县规划建设通用航空机场，积极发展现代临空产业经济。

加快对外开放步伐。健全对外开放平台。推进电子口岸“单一窗口”推广应用，提高通关报检网络化、便利化水平。加强与国内外友好城市、丝路沿线城市、招商重点城市交流合作。不断扩大对外贸易。建好石油装备、钛材、猕猴桃等10个省级外贸出口示范基地，搭好“长安号”等6个过境货运专列“顺风车”，努力扩大外贸出口。

深入推进“海外宝鸡”行动计划，加快红旗民爆、宝鸡机床等境外投资项目建设，在哈萨克斯坦、俄罗斯、印度等国家设立海外宝鸡展馆。建设俄罗斯冰淇淋宝鸡工厂及俄罗斯村，促进海外企业“走进来”。加大招商引资力度。紧盯全球产业链构建，以及国内重点地区产业转移，继续开展招商季活动，力争在大项目、工业项目引进上实现新突破。成立市招商服务中心，组建10个产业招商分局、4个驻外招商分局，健全区域中心城市宝鸡商会，举办宝鸡发展大会，推动招商工作常态化、专业化、精准化。各县区、开发区年内都要引进2至5个10亿元以上产业项目，全年招商引资到位资金增长15%以上。

编辑： 赵昊