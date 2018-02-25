宝鸡加快实施乡村振兴战略 年内实现7.1万贫困人口脱贫

宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议开幕。

宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

西部网讯（记者 鲁鹏飞 刘望 实习生 杨洋）2月25日上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在宝鸡工人文化宫开幕，宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

惠进才在报告中提到，今年宝鸡将按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，促进农业生产方式、农民生活方式和农村生态环境不断改善，加快推进乡村振兴。

大力发展现代农业。突出质量兴农、绿色兴农，继续做好“三绿文章”、实施“三品工程”、推进“三产融合”，着力建设特色现代农业强市。组织开展产业结构调整大会战，加快千陇100万只奶山羊，扶风万亩猕猴桃，麟游、陇县万亩苹果，凤翔万亩中药材和全市6万亩苗木花卉基地建设，打造“世界猕猴桃之乡”“中国蜜都”、全国最大矮砧苹果基地和百亿羊乳产业。

持续推进6个农产品加工园区建设，力争每个园区引进1-2个亿元以上加工企业。扩大陇县、千阳、太白绿色发展示范县创建试点成果，健全农产品质量追溯体系，认证无公害农产品、产地40个以上。加快建设现代农业产业园，打造斓翎溪谷、玉池公社、蜜蜂小镇、嘉陵绿谷等特色小镇和田园综合体。积极推进农业科技协同创新示范区建设，加强职业农民培育，促进农民专业合作社、农业产业化龙头企业和农业园区等新型农业经营主体多元融合发展。

全力推进精准脱贫。把提高脱贫质量放在首位，全面落实五年产业发展规划和年度增收计划，实施脱贫攻坚“十大行动”，不断壮大特色产业，因地制宜发展“小众”产业，持续深化电商扶贫、光伏扶贫、旅游扶贫等产业扶贫模式。注重发挥贫困群众的主体作用，把贫困户融入总体产业布局、嵌入产业链条，实现产业效益好、可持续。

聚力23个深度贫困村，将民生项目、惠民政策最大限度地向贫困地区和贫困群众倾斜，基本完成易地扶贫搬迁和危房改造，进一步细化教育、健康、就业、生态和兜底扶贫政策措施，不断完善“普惠+特惠”政策保障机制，确保各项政策精准到户到人。做好扶志扶智工作，实现贫困户就业技能培训全覆盖。深化苏陕扶贫协作，完善中省单位“两联一包”、国企合力团等结对帮扶机制，提高扶贫实效。年内实现太白、麟游、千阳、扶风等4个贫困县摘帽、340个贫困村退出、7.1万贫困人口脱贫。

编辑： 赵昊