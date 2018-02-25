做火旅游做活文化 宝鸡力争实现旅游综合收入715亿元

宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议开幕。

宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

西部网讯（记者 鲁鹏飞 刘望 实习生 杨洋）2月25日上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在宝鸡工人文化宫开幕，宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

惠进才在报告中提到，宝鸡将加快人文要素资源凝聚，促进文化旅游协同发展。做火宝鸡旅游。深入推进国家全域旅游示范市创建，大力实施旅游“5+”战略，抓好西周文化景区、大美佛汤城、天台山大景区、金台观三期、大东湖景区、扶眉战役纪念馆扩建等37个精品旅游项目，提升法门寺和太白山5A级景区建设水平，推进关山草原、大水川、青峰峡创建5A级景区。支持太白、凤县5A级景区县城建设，努力把太白县打造成中国达沃斯。积极发展航空、极限、冰雪、房车露营等前沿时尚的户外运动项目。

筹建宝鸡市旅游发展投资公司，成立旅游产业发展基金。推进旅游交通体系、智慧旅游标识体系、公共服务设施体系建设，加强旅游形象策划、品牌塑造和宣传营销，不断提高宝鸡旅游知名度。力争全年接待游客9500万人次，实现旅游综合收入715亿元。

做活宝鸡文化。实施文物“活化”工程，抓好周原国家考古遗址公园建设，加快筹建工业遗址公园，按照世界文化遗产标准保护开发好周原和大雍城遗址，提升宝鸡特色文化的国际影响力。加快国家级周秦文化产业示范区、大秦帝国影视基地建设，力争市文化艺术中心建成开放。突出天地社火、凤翔泥塑、马勺脸谱等文化产品开发，加大非遗传承保护，更好地留住文化记忆。持续深化文化体制改革，加大资金投入，保障文化企业健康发展。积极探索“互联网+文化”，布局和打造宝鸡数字文化产业园，建立文化产品网络交易平台，提升文化产业发展水平。

实施文化“走出去”战略，积极参加全省“国风·秦韵”“欢度春节”等国际巡演和“春雨工程”边疆行活动，打造《一号文件》电视剧等一批文化精品力作，举办系列文物外展活动，让“宝鸡文化”在国际国内舞台绽放魅力。弘扬宝鸡美食文化，在丝绸之路沿线国家和国内大中城市设立一批宝鸡美食餐馆。加快陕西省第九届艺术节筹备工作，抓好演出场馆建设和提升改造，启动宝鸡大剧院项目。深入开展各类群众性精神文明创建活动，持续增强市民认同感、归属感和向心力。

编辑： 赵昊