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宝鸡持续壮大钛材及装备制造业 加快推进军民融合

时间：2018-02-25 23:57:46  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鲁鹏飞 刘望 杨洋

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宝鸡持续壮大钛材及装备制造业 加快推进军民融合

2月25日上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在宝鸡工人文化宫开幕，宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议开幕。

宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

西部网讯（记者 鲁鹏飞 刘望 实习生 杨洋）2月25日上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在宝鸡工人文化宫开幕，宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

惠进才在报告中提到，2018年，宝鸡要壮大特色优势产业。钛及新材料产业集群建设，要积极发挥钛产业联盟作用，着力突破钛材加工、增材制造等核心关键技术。抓好新材料公共检测服务平台、青海聚能钛业新材料循环再利用、高新区核级锆材等项目建设，支持宝钛老旧设备改造和生产线迁建。继续办好宝鸡•中国钛谷推介会和激光与钛产业合作论坛，推动钛产品迈向高端、步入生活。

优势装备制造产业集群建设，要全面落实李克强总理“装备中国，走向世界”的指示精神，加快推动传统工业智能化改造，支持秦川机床机器人关节减速器、渭河工模具机器人谐波减速器等项目，抓好宝鸡机床智能化生产系统等建设，推动宝鸡制造向“宝鸡智造”迈进。积极融入高铁“走出去”战略，加快中铁电气化宝鸡科技产业园、中铁宝桥轨道交通产业园、中车时代扩能提升等项目建设。

烟酒食品产业集群建设，要加快西凤酒城项目推进，完善包装、仓储物流、销售等产业配套，开发建设酒文化产业区。支持宝烟优化产品结构，不断做大做强。加快蒙牛纯甄生产线及高速灌装生产线项目建设，推动陇县、千阳高端羊乳全产业链发展。

战略新兴产业发展，要加快7107航天基地、旋翼机产业园建设，推动无人机等高端精密项目产业化。抓好陇县华润关山风电、国电投凤县风力发电、麟游100兆瓦光伏农业二期等项目建设，组建宝鸡大数据中心，加快金台大数据、渭滨互联网产业孵化，推进紫光医药、扶风生物科技等产业园建设，尽快形成发展新动能。

加快推进军民融合。围绕建设国家级军民融合创新示范区，推进军地、军民全方位深度融合发展。建立军民融合联席会议制度，制定“军转民”项目目录和“民参军”产品技术目录，设立军民融合发展专项基金，鼓励军地组建联合研发团队，支持开展军民两用技术联合攻关。全面抓好总投资22.7亿元的53个军民融合重点项目建设，着力打造电子通讯、航空装备、新材料等三个军民融合产业园。主动加强与全国13个军工集团的精准对接，争取更多的项目布局宝鸡。

编辑： 赵昊

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