宝鸡启动汽车产业发展行动计划 打造丝路汽车名城

宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议开幕。
宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。
西部网讯（记者 鲁鹏飞 刘望 实习生 杨洋）2月25日上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在宝鸡工人文化宫开幕，宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。
惠进才在报告中提到，今年，宝鸡市将抢抓全省实施“300万辆汽车工程”机遇，围绕“一城两区五基地”目标，启动汽车产业发展行动计划。
加快建设整车制造基地，支持吉利汽车争取再开工一条25万辆产能生产线，做好30万辆甲醇及新能源汽车前期工作；抓好陕汽宝华10万辆中轻卡、10万辆长头重卡以及10万辆通家新能源汽车项目建设，加强陕汽40万辆新能源轿车项目对接工作，扩大银河、宝石机械、通力等特种车产能。积极争取新的汽车名企落户，不断完善乘用车、商用车、专用车和新能源车产品体系，力争全年整车产销达到35万辆。加快建设关键零部件基地，支持吉利沃尔沃发动机一期36万台投产达效，抓好吉利宝鸡零部件产业园、法士特100万台中轻型变速器及新能源传动、陕汽汉德车桥30万根扩能技改、蔡家坡零配件园区等项目建设。
积极引进新能源电池、电机、电控项目，争取力神电池项目开工。加快建设汽车及零部件检测基地，引进国内权威汽车整车检测机构和零部件检测中心，建设国家级整车和零部件检测基地。在高新区建立汽车产业计量中心，支持陕汽在蔡家坡建立产品中试中心。加快建设汽车生产性服务基地，联合国内外知名院校、科研机构、汽车企业等建立研发中心，筹建宝鸡汽车研究院及汽车学院。加快建设汽车文化产业基地，抓好蔡家坡汽车主题公园、陕汽汽车特色小镇等汽车文化综合体建设。与中汽协、中省体育部门等单位密切合作，常态化举办全国性汽车行业活动及赛事。
年内整车及零部件产值达到1000亿元，2022年努力实现汽车产销100万台，力争产能达到150万台，总产值达到5000亿元，打响“丝路汽车名城”名片。
编辑： 赵昊
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