宝鸡城市品质不断改善 交通枢纽建设实现新突破

宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议开幕。
宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。
西部网讯（记者 鲁鹏飞 刘望 实习生 杨洋）2月25日上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在宝鸡工人文化宫开幕，宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。
惠进才在报告中提到，去年宝鸡市加强基础建设，城市品质明显改善。《幸福宝鸡规划》加快实施，联盟、钛谷等8座渭河大桥，以及虢磻路铁路桥、金陵河中山桥等工程全面建设，虢镇南环路、陈仓中路、川陕路等综合管廊工程主体完工，10条城市道路改造提升和海绵城市建设进展顺利。新发展天然气用户2.36万户，新增集中供热面积348万平方米。完成城市“五拆”32.4万平方米，改造老旧小区163个，建成保障性住房2.59万套，棚户区改造和保障房建设实现全省“四连冠”。顺利通过全国文明城市、国家卫生城市、中国人居环境奖和国家节水型城市复检。
重点区域开发提速，高新科技新城太公湖生态文化区开工建设，交大蟠龙医院建设加快推进，蔡家坡被命名为国家火炬重型汽车及零部件特色产业基地。实施县城改造提升项目325个，太白、凤县5A级景区县城建设积极推进，凤翔柳林镇、扶风法门镇跻身全国特色小镇。
交通枢纽建设实现新突破，宝兰客专开通运营，坪坎至汉中高速建成通车，绛汤高速主体建成，陇县至陕甘界高速基本贯通，连霍高速过境线、太凤高速加快建设，凤翔至旬邑高速、西安至法门寺、法门寺至咸阳机场城际铁路顺利开工。
编辑： 赵昊
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