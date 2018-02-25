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宝鸡强化产业支撑 农业旅游业及电子商务发展迅猛

时间：2018-02-25 23:57:07  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鲁鹏飞 刘望 杨洋

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宝鸡强化产业支撑 农业旅游业及电子商务发展迅猛

2月25日上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在宝鸡工人文化宫开幕，宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议开幕。

宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

西部网讯（记者 鲁鹏飞 刘望 实习生 杨洋）2月25日上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在宝鸡工人文化宫开幕，宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

惠进才在报告中提到，2017年宝鸡特色农业发展走在全省前列，陕果集团万亩猕猴桃和苹果示范基地启动建设，陇县羊乳产业加快发展，6个优势农产品加工园区快速推进，成功举办世界猕猴桃大会、全国蜂业大会，千阳被评为中国苹果强县。宝鸡全市新发展苗木花卉7.8万亩，苹果、猕猴桃面积分别达到72.5万亩和36.8万亩。

旅游产业持续走高，2017年全年接待游客7986.5万人次，实现旅游综合收入579.6亿元，分别增长25.1%和31.8%。九龙山景区建成开园，金台观创建为国家4A级景区，太白山、关山草原、渭河百里画廊等景点景观全面提升，《法门往事》成功投演，太白鳌山滑雪场等3个景区入选《全国优选旅游项目名录》，凤县革命纪念馆入列全国红色旅游经典景区。

宝鸡消费市场保持增势，社会消费品零售总额达到800.9亿元，增长14.1%。东岭国金中心竣工投用，银泰购物中心、洲际皇冠假日酒店建成开业，胜利塬封神演义文化主题公园等一批夜间经济示范点投入运营。大数据等新经济、新业态快速发展，渭滨互联网产业园获评全国青年创业示范园区，宝鸡市荣膺“全国优秀电子商务城市”称号。

编辑： 赵昊

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