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宝鸡工业强市加快推进 规模以上工业总产值突破三千亿

时间：2018-02-25 23:57:01  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鹏飞 刘望 杨洋

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宝鸡工业强市加快推进 规模以上工业总产值突破三千亿

2月25日上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在宝鸡工人文化宫开幕，宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议开幕。

宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

西部网讯（记者 鲁鹏飞 刘望 实习生 杨洋）2月25日上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在宝鸡工人文化宫开幕，宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

惠进才在报告中提到，2017年，宝鸡工业强市“1553”行动计划加快推进，吉利36万台汽车发动机下线，汽车整车产量达到19.4万辆，法士特100万台中轻型变速器、陕汽控股全系列商用车暨新能源基地等项目顺利开工，90万吨甲醇、7107航天基地、蔡家坡百万平方米标准化厂房等一批重大项目加快建设，麟游低热值发电厂即将建成，华润丰台山100兆瓦风电项目并网发电，宝鸡钛谷钛产业战略研究院及军民融合产业联盟成立，机器人智能制造产业园成为全省示范。

规模以上工业总产值和全市工业增加值分别突破三千亿元和一千亿元大关。

编辑： 赵昊

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