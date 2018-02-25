新闻频道 > 本网原创

2017年宝鸡6.67万人脱贫 “旅游+扶贫”模式成全省样板

时间：2018-02-25 23:56:51  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鹏飞 刘望 杨洋

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

2017年宝鸡6.67万人脱贫 “旅游+扶贫”模式成全省样板

2月25日上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在宝鸡工人文化宫开幕，宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议开幕。

宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

西部网讯（记者 鲁鹏飞 刘望 实习生 杨洋）2月25日上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在宝鸡工人文化宫开幕，宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

惠进才在报告中提到，2017年，宝鸡始终坚持把脱贫攻坚作为最大的民生工程，全方位强化精准施策、全覆盖抓好结对帮扶、全过程保持攻坚态势，宝鸡全市177个贫困村退出、6.67万人脱贫，“旅游+扶贫”模式成为全省样板。

编辑： 赵昊

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

震撼！夜幕下的不夜城

车站回忆录：爸妈对你爱！爱！爱不完！

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

西八里村 这里都是你青春的印记

全景

专题