宝鸡市十五届人大三次会议开幕 建设宜居宜业美丽幸福城市
时间：2018-02-25 23:20:54
来源：西部网-陕西新闻网
作者：鲁鹏飞 刘望 杨洋
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宝鸡市十五届人大三次会议开幕 建设宜居宜业美丽幸福城市
今天（2月25日）上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在宝鸡工人文化宫开幕。
宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议开幕。
西部网讯 （记者 鲁鹏飞 刘望 实习生 杨洋）今天（2月25日）上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在宝鸡工人文化宫开幕。
大会执行主席徐启方、惠进才、白升安、魏稳柱、刘焕勋、富君、张万奎、王都让、曹海芹、范同兴在主席台前排就座。
大会应到代表387名，实到代表364名，符合法定人数。上午9时，徐启方宣布宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议开幕，全体起立，奏唱国歌。宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。
编辑：
赵昊
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文化韩城梁带村芮国遗址博物馆将于2月14日正式开放迎客，馆内陈列的文物们也将正式亮相，到时候您不妨去感受一下千年前的灿烂文化。02-14
文化民俗专家左其诚：“福字过去讲究大门不贴福字，二门才贴福字，过去有院子的时候院子的大门都是贴门神，福字在里面的影壁墙上，二门上贴福字是福进家门。02-14
文化“文化味儿”是近年来我省新春佳节的特色之一，而今年，更加丰富多元、遍布城乡的文化活动将陪伴广大群众一起热闹过年。02-12
文化2月9日，在朱雀花卉市场，满眼的蝴蝶兰、芙蓉花、杜鹃花、玫瑰花、百合花，令人仿佛走进了花的海洋，上千种花儿争奇斗艳，一片姹紫嫣红。02-11
文化日前，陕西省文化厅、陕西省新闻出版广电局等联合下发了关于印发《陕西省关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施意见》（以下简称“意见”）的通知。02-10
三农“现在农村户口越来越金贵，为什么呢？村庄的环境变美了，致富的渠道打开了，就业的机会增多了，从事农业也有奔头了。”韩俊说。02-26
三农截至2017年末，我省累计发放扶贫再贷款147.1亿元，余额104.35亿元，双双突破百亿元大关。02-26
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三农精准脱贫看产业。贫困户有产业，就有了“造血”功能。精准扶贫，离不开坚强的领导和好的政策机制保障。02-26
三农从陕北到关中再到陕南，一场让农村恢复生机与活力，让百姓脱贫致富奔小康的乡村改革正在陕西广阔农村全力推进。02-26
三农2月22日，省农机局下发《关于做好2018年春季农机化生产工作的通知》，要求各地做好春季农机化生产工作，促进农业高质量发展。02-26
三农认真学习领会习近平“三农”思想，扎实推动乡村振兴战略全面落地生根，以“三农”工作新成效，开创延安追赶超越新局面。02-26
三农力求通过调研深入了解问题、解决问题，引领全市各级领导干部弘扬求真务实的工作作风。02-26
三农2月8日，在渭南市大荔县同州广场休闲的群众，纷纷称赞县城管局首创的“便民驿站”街头服务给市民带来的温暖。02-26
三农刘开昌所说的朱鹮湖果业专业合作社，经过多年的发展，目前有500多名股东，拥有固定资产1.2亿元。02-26
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旅游2018年春节的西安，大街小巷火树银花，流光溢彩，十三朝古都的夜景，如梦如幻，灯会、音乐、花车、美食、市集、非遗、祈福展演等融入古城的传统文化元素……02-26
旅游2月26（正月十一），西咸新区泾河新城茯茶镇依旧游人如织，人气爆棚。02-26
旅游因纪录片《舌尖上的中国3》而红遍全国的“章丘铁锅”成为热搜的“神器”，天猫平台上章丘铁锅的销量同比增长了近6000倍。02-26
旅游今早7点，在海口市滨海大道的长龙车流里，品尝着海口香格里拉大酒店精心提供的餐食，滞留游客王波开启了一个暖心的早晨。02-26
旅游青年演员张彬彬，近期受毛里求斯旅游推广局的邀请，前往风景如画的毛里求斯开启了一段惊喜又奇妙的度假之旅。02-26
旅游都说“十五的月亮十六圆”，但天文专家表示，同去年一样，今年的元宵月依然是“十五的月亮十五圆”。02-26
旅游据了解，在2017年的“厕所革命”中，青城山—都江堰景区旅游厕所改建第三卫生间15处，已经全部投入使用。02-26
旅游记者从中国铁路总公司获悉，2月24日正月初九，全国铁路发送旅客1162.5万人次，同比增加119万人次，增长11.4％。02-26
旅游南京市公安局23日发布消息，今年元宵节期间（3月2日至3日），每天14时至22时，南京夫子庙核心景区将实行网上免费预约订票。02-24
旅游2018年农历春节，丝绸之路历史文化名城甘肃敦煌迎来了节日旅游高峰。数万名来自全国各地的游客，纷纷前来敦煌著名的鸣沙山月牙泉景区。02-24
旅游春节期间，正值云南省罗平县100万亩油菜花迎春盛开，吸引了国内外大量游客纷至沓来，从初一至初五罗平县共接待游客84.51万人次。02-24
旅游今年春节前，北京市民柴先生在位于北京延庆区刘斌堡乡下虎叫村的热门民宿“山楂小院”预订了4个院子。02-24
美食百合味甘，微苦，性微寒，入心、肺二经、为清补之品，具有养阴润肺、清心安神、解热利尿、止咳平喘的功效……02-26
美食这时候可以直接食用，或者裹上椰蓉、熟糯米粉等团成圆圆的年糕块味道更佳。02-26
美食吃饭时，总是担心发胖的人很多，因此人们很想知道一顿饭对人体有益的食用方法。研究人员认为，吃饭时摄入。02-26
美食表皮呈褐色或黑色斑点的红薯，是受到了黑斑病菌的污染。这种毒素用水煮、蒸和火烤，其生物活性均不能破坏……02-26
美食比起元宵，我更爱吃汤圆，而且只吃黑芝麻馅儿的，第一次自己动手做，翻了很多菜谱，得到了很好的方法。02-26
美食小米可养胃补脾，对应胃不好的人来说，可以多吃哦，特别是冬天，早上喝上一碗热呼呼的小米粥，不知道有多暖和。02-26
美食对于很多上班族而言，晚餐是吃的最丰盛的一餐，因为只有这一餐有足够的时间吃一顿好吃的，但你知道吗，晚餐吃不对。02-24
美食油、盐、醋是厨房里必备的调味品，但它们的价值可不局限于烹饪美食哦。可以滋润鼻腔黏膜，保持黏膜湿润...02-24
美食在日本国家癌症研究中心公布的抗癌蔬菜排行榜上，西兰花名列前茅。西兰花的抗癌作用主要归功于其含有……02-24
美食和大家分享一道操作简单又营养美味的——可乐鸡翅！02-24
美食生活中，大家都习惯用“望”、“闻”、“尝”来判断一种食物，但你知道吗，通过这些方式得出的判断也会出错。7种迷惑人的营养误区，你中招了吗？02-24
美食饭前喝汤可以有效的降低对食物的吸收，同时汤料也补充了人体所需营养，这样既可以起到供给营养，又能保持身材的效果。02-23
健康俗语常说：“冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方”。萝卜具有丰富的营养成分，对人体具有诸多益处。02-26
健康早在宋朝，易安居士就说：“乍暖还寒时候，最难将息。”想来这个时节怎么调养是一个千古难题了。02-26
健康生活中，很多人喜欢喝花茶养生，比如常见的玫瑰花茶、菊花茶等。02-26
健康腐乳是一种美味的发酵豆制品，但很多人不知道，腐乳对于心血管病也有一定的预防作用。02-26
健康血液是滋养身体的源泉，它流遍全身的组织和器官。但随着年龄的增长，血液中也会出现一些“垃圾”。02-25
健康亲朋好友聚在一起的时候，一边聊一边吃零嘴，一不小心就容易吃多上火。02-25
健康春节期间聚餐多多，不少高尿酸血症患者往往首发或复发于酒宴之后，突发脚趾和手指关节剧烈疼痛。02-25
健康春节长假结束，不少人在“每逢佳节胖三斤”后又开始谋划减肥大计。02-25
健康冠心病患者最怕发生的就是心衰，然而，从冠心病发展到心力衰竭仅五步。02-24
健康英国家政学会官网说，食物即便冷冻也有保质期，而且各不相同，也没有人们所想的那么长。02-24
健康舌系带过短是儿科的一种常见病。新生儿舌系带过短主要体现在吸吮困难。02-24
健康在此提醒，虽然天气回暖，毕竟春寒料峭，不能“美丽冻人”，身体这几个部位还是需要捂一捂的。02-24
教育金鸡辞旧春风劲，玉犬迎新紫气来。2月26日，由中新国际幼儿园主办的元宵节庆祝活动在早上十点正式拉开帷幕。02-26
教育提高青少年学生综合国防素质，弘扬中华优秀传统文化，教育部近日印发通知，综合认定北京大学等4382所学校为“国防教育特色学校”。02-26
教育校内开展了形式多样的送温暖活动，毛毯、保温杯、围巾、热水袋和棉手套等生活用品保证学生能温暖过冬。02-26
教育春节假期刚刚过去不久，全国各地中小学就密集迎来开学季，多地中小学生陆续重返校园。新学期，多地在开学季推出“政策礼包”。02-26
教育在城市里生活的房客往往会因为租金、未来发展等问题进行“换房”“退租”，然而鲜为人知的是，租房市场的客户中，有不少是大学生。02-26
教育2018年2月23日，中国传媒大学艺术类招生考试在北京拉开帷幕。据悉，“00后”考生成为今年该校艺考的主力军。02-24
教育为进一步治理义务教育阶段“择校热”，解决中小学招生入学工作中的热点难点问题，教育部23日公布《关于做好2018年普通中小学招生入学工作的通知》。02-24
教育假期时间对于学生们来说是很宝贵的，如何才能让假期过得更加有意义？他们或走上三尺讲台为山村带去知识的春风，或在科研一线用实践创造未来……02-24
教育当年8月1日，纪元被徐州市人社局告知，后期审查时，因专业不符，纪元的录取资格被取消。纪元因此把徐州市人社局告上法庭。02-24
教育教育部官网发布了由教育部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、国家税务总局联合制定的《职业学校校企合作促进办法》。02-23
教育近日，教育部等六部门联合印发《职业学校校企合作促进办法》。“深化产教融合、校企合作”是党的十九大为职业教育提出的明确方向。02-23
教育从1963年到1968年间，在常德市一中初中55班、高90班，梅佳运都是田工的班主任兼物理老师。02-23
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
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数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产旅舍中配备有西南地区风格的家具，包括冷热水，带有微波炉及洗碗机的厨房、吹风机、浴室以及磨石浴缸。02-24
房产阶段是从9月至10月底,开展智能马桶国家监督专项抽查,并于10月底公布抽查结果和质量提升成果。02-22
房产其实家居陈设软装配饰设计中重要的是如何呈现不让人厌俗的感觉，需要考虑到它们的用量。02-18
房产客厅与卧室之间原本有一面墙，而Kelly毅然决然地将这面墙打掉，从而使客厅与卧室完全连通，整个空间在视觉上瞬间放大了不少。02-07
房产客厅，面积小，但是把阳台内包进来，让整个客厅更富有延展性，视觉上看起来很敞亮。02-06
房产采用低姿态造型家具，不仅方便小朋友们使用，而且也使得整个空间看起来宽阔明朗了许多。02-01
房产这间套房高踞于纽约曼哈顿市中心一座由建筑师rafael vinoly设计的96层高的摩天大楼中，其第92层的高度远远高出城市天际线1244英尺。01-31
房产简单的绿色会让不起眼的小角落都活起来，屏蔽外界的纷扰，尽享家中原生态的绿意人生——优雅素朴抗疲劳。01-30
房产飘窗处也设计了不少可供收纳的格子和抽屉，既可放日用物又可放些书本，闲暇时在飘窗上饮茶看书，与伴侣聊聊天谈谈心，想想都觉得甜蜜。01-29
房产木制元素总是给人带来贴近自然的安心，在卧室里添加木质元素，让睡眠空间清雅而气爽。01-29
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-26
房产居尚中国艺术软装有限公司主办，欧工国际软装协办的中国软装4.0时代峰会暨欧工软装供应链模式4.0版本发布会在西安皇冠假日成功举办。01-26
汽车领克01采用与沃尔沃同源的2.0升涡轮增压发动机，在发动机小型化方面，沃尔沃和吉利共同研发了1.5升涡轮增压发动机。02-26
汽车Traverse是雪佛兰在海外推出的一款中大型7座SUV，根据规划今年将以进口形式引入国内销售。02-26
汽车东风雪铁龙目前布局有C3-XR和天逸C5AIRCROSS两款SUV，今年将再推出一款全新SUV车型——C3 AIRCROSS。02-24
汽车与此同时，新车匹配的xDrive四驱系统，可在2WD、4WD以及4WD Sport 3种模式间进行自由切换，以保持在任何场景下的极致操控。02-24
汽车双方正在对以合资公司形式在新能源汽车领域开展合作的前景和可行性进行评估，但合资公司的投资规模、商业模式等细节尚未确定。02-24
汽车奔驰E级、宝马5系和奥迪A6L在1月份“齐头并进”，三款车型的累计销量达43287辆，占该细分市场份额的63.73%。02-23
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汽车本田工程师认为，短距离驾驶时，发动机没有足够的温度来使积聚在润滑油盘中的未燃烧汽油蒸发。02-22
汽车作为奥迪RS高性能代表车型之一，全新一代奥迪RS5 Coupe外观设计显示出RS家族全新设计手法。02-22
汽车整体而言，新的方案对续航里程在300公里以上的纯电动乘用车，提供了更高的补贴标准。02-22
汽车日前，我们从相关渠道获悉，大众纯电动I.D.概念车将于2019年11月量产，2020年在英国等地进行销售。02-18
汽车作为奥迪品牌的旗舰轿车，现款A8L已进入产品生命尾期，即将迎来迭代，全新一代奥迪A8L将于今年4月正式上市。02-18