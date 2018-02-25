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宝鸡市十五届人大三次会议开幕 建设宜居宜业美丽幸福城市

时间：2018-02-25 23:20:54  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鲁鹏飞 刘望 杨洋

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宝鸡市十五届人大三次会议开幕 建设宜居宜业美丽幸福城市

今天（2月25日）上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在宝鸡工人文化宫开幕。

宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议开幕。

西部网讯 （记者 鲁鹏飞 刘望 实习生 杨洋）今天（2月25日）上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在宝鸡工人文化宫开幕。

大会执行主席徐启方、惠进才、白升安、魏稳柱、刘焕勋、富君、张万奎、王都让、曹海芹、范同兴在主席台前排就座。

大会应到代表387名，实到代表364名，符合法定人数。上午9时，徐启方宣布宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议开幕，全体起立，奏唱国歌。宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

编辑： 赵昊

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