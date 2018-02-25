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宝鸡去年地区生产总值2179.81亿 经济增速关中五市第一

时间：2018-02-25 23:24:48  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鲁鹏飞 刘望 杨洋

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宝鸡去年地区生产总值2179.81亿 经济增速关中五市第一

2月25日上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在宝鸡工人文化宫开幕，宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议开幕

宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

西部网讯（记者 鲁鹏飞 刘望 实习生 杨洋）2月25日上午，宝鸡市第十五届人民代表大会第三次会议在宝鸡工人文化宫开幕，宝鸡市市长惠进才代表宝鸡市人民政府向大会作政府工作报告。

惠进才在报告中提到，2017年宝鸡全市实现地区生产总值2179.81亿元，增长8.7%，三次产业结构比达到8∶64.5∶27.5；完成财政总收入209.49亿元，增长18%，地方财政收入达到81.08亿元，同口径增长9.7%；城乡居民人均可支配收入达到34351元和11209元，分别增长8.3%和9%，全面建设最具幸福感城市和关天副中心城市迈出坚实步伐。

一年来，宝鸡始终坚持把加快发展作为第一要务，聚焦“两市”建设，加速追赶超越，GDP增长高于全国1.8个百分点，经济增速关中五市第一；始终坚持把项目建设作为关键举措，大力开展工业招商季活动，千方百计扩大有效投资，固定资产投资增速和招商引资工作走在全省前列；始终坚持把重大基础设施建设作为重要支撑，抓住李克强总理来宝考察机遇，综合保税区、机场等项目推进取得实质性进展。

编辑： 赵昊

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