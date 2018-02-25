网友质疑交警“包庇”疑似公务人员 雁塔交警回应

西部网讯（记者 周到）今天上午，有网友发布微博称，2月24日下午，朱雀大街发生一起剐蹭事故，一名疑似公务人员的男子酒后驾车并找人“顶包”，西安交警雁塔大队民警既未对其进行酒精检测，也未对肇事司机驾车逃逸进行任何阻拦和追逃，网友质疑民警“包庇酒驾，消极应对”。

今日晚间，西安交警雁塔大队就该情况进行了通报。通报中说，2月24日17:30许，西安交警雁塔大队接到群众报警，雁塔西路朱雀大街十字发生一起交通事故，立即派员抵达现场处警。就近辅警到达现场后，肇事一方驾驶员趁辅警不备逃离现场。

经民警调查，肇事司机为王某波，现为雁塔区电子城街道办事处临聘人员，因事发时涉嫌酒后驾驶机动车，惧怕法律制裁，逃离事故现场。

经民警传唤，今日（2月25日）13时，王某波到案，现交警部门已按照法律规定对肇事司机王某波以交通肇事逃逸行政拘留，事故正在进一步调查处理中。关于网贴中反映的“不作为”情况，警务督察部门正在介入调查。

编辑： 高政超